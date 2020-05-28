Kenevir atıkları, biyogaz ve biyokömür üretimi için kullanılacak

Egeli bilim insanları öncülüğünde, kenevir bitkisinin ekonomik geri kazanım sağlayan yararlı kullanımlarını takiben geriye kalan atıklarının biyogaz ve biyokömür üretiminde kullanımını araştıran ve pek çok kurumdan farklı branşlardan araştırmacıların destek verdiği multisidipliner proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jale Yanık ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar öncülüğünde yürütülen “Kenevir Atıklarının Entegre Enerji Üretimi Yaklaşımıyla Katı ve Gaz Yakıtlara Dönüştürülmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK çağrıları kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Ege Üniversitesi akademisyenlerinin yürütücülüğü yaptıkları projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinde duyduğu mutluluğu dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bilim insanları tarafından hazırlanan, kenevir bitkisinin ekonomik geri kazanım sağlayan yararlı kullanımlarını takiben geriye kalan atıklarının biyogaz ve biyokömür üretiminde kullanımını araştıran projeleri TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2019 yılı ikinci döneminde desteklenen çalışmalar arasında yer aldı. Projenin, araştırma üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen üniversitemizin araştırmalarına ve genç bilim insanlarının yetiştirilmesine de önemli oranda destek vereceğine inanıyorum. Proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kenevirin katma değeri yeniden fark edildi

TÜBİTAK, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2019 yılı 2’nci döneminde; Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Jale Yanık ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Nuri Azbar tarafından hazırlanan Çevre Bilimlerinden araştırmacı Dr. Tuğçe Kalkan Dağlı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Mustafa Şahin ve Canbey Tabağ’ın da destek verdiği “Kenevir Atıklarının Entegre Enerji Üretimi Yaklaşımıyla Katı ve Gaz Yakıtlara Dönüştürülmesi” başlıklı proje, desteklenen projeler arasında yer aldı. Projenin hazırlanması ve paydaşları ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jale Yanık, “Eylül 2019 TÜBİTAK çağrıları kapsamında Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ile Fen Bilimleri ve Çevre Bilimleri işbirliğinde; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız proje destek başvurumuz kabul edildi. Projemiz kapsamında, son yıllarda çok hızlı bir şekilde katma değerlerinin farkına varılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da 19 ilde ekimi yasal hale getirilen kenevir bitkisinin ekonomik geri kazanım sağlayan yararlı kullanımlarını takiben geriye kalan atıklarının biyogaz ve biyokömür üretiminde kullanımı araştırıyoruz” diye konuştu.

Atıklar, Ege Üniversitesinde dönüştürülecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan kenevirlerin atıkları, proje kapsamında Ege Üniversitesine gönderilecek. Ege Üniversitesine ulaştırılacak olan kenevir atıkları, bir yandan Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Prof. Dr Jale Yanık ve ekibi tarafından biyokömür üretim seçenekleri için incelenirken diğer yandan da Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde Prof. Dr. Nuri Azbar ve ekibi tarafından kenevir atıklarının biyogaza dönüşümü araştırılacak. Prof Dr Jale Yanık, “İklim değişikliği açısından son derece önemli olan yenilenebilir enerji üretimi ve sürdürülebilir tarım için son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan biyokömür üretiminin inceleneceği projenin çıktılarının gerek akademik camiada gerekse bakanlık nezdinde arazi uygulamalarında önemli faydalar sağlayacağı beklenmektedir. Araştırma üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen üniversitemizin araştırmalarına ve genç bilim adamlarının; lisans, yüksek lisans ve doktora bursiyerlerinin yetiştirilmesine önemli oranda destek verecek olan projenin TÜBİTAK ile sözleşmesinin imzalanmasını takiben çalışmalara başlanacak” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl kenevir bitkisinin yetiştirilip ülke ekonomisine ve tarıma kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını gündeme getirmişti.