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Gündem Kendisine söylenmediği sürece sorun yok! Uğur Dündar, küfür ve hakaretlere kahkaha atmıştı
Gündem

Kendisine söylenmediği sürece sorun yok! Uğur Dündar, küfür ve hakaretlere kahkaha atmıştı

Kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle ortalığı ayağa kaldıran Uğur Dündar, Müjdat Gezen’in ahlaksız sözlerle Nilhan Osmanoğlu’na hakaret etmesine kahkahalar atarak destek vermişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:19:00 - 2020-09-15 12:46:48

AK Parti’nin belediye başkan aday adayı olan bir ismin, Uğur Dündar ve Müjdat Gezen gibi ahlaksız isimlere haddi aşan bazı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Küfürlerin ardından Uğur Dündar, adeta ortalığı ayağa kaldırarak mağdur edebiyatı yaptı. Dündar’ın sözleri akıllara Nilhan Osmanoğlu’na yönelik skandal tutumunu getirdi.

Sultan II. Abdülhamit Han’ın torunu Nilhan Osmanoğlu, 2017 senesindeki referandumda ‘Evet’ oyu vereceğini açıkladığı için laikçilerin hedefi olmuştu. Halk TV’de dindarlara saldırmayı adet edinen Sözcü’nün ‘Bidon Kafa’sı Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen, Uğur Dündar’ın sunduğu programda Nilhan Osmanoğlu’na akılmamaz sözler sarf etmişti.

Yılmaz Özdil, bir kadın ve anne olan Nilhan Osmanoğlu’nu hedef göstermiş, Müjdat Gezen ise ahlak sınırlarını aşan ifadelerle Osmanoğlu’na saldırmıştı.

Bu sırada programın sunucusu Uğur Dündar, sadece kahkahalar atmış ve Osmanoğlu’na rezil sözler söylenmesine karşı çıkmamıştı.

Uğur Dündar’ın kendisine küfredildiği zaman ortalığı ayağa kaldırıp, karşı mahalleden bir kadın, bir anneye hakaretler yağdırılmasına ses çıkarmaması, ikiyüzlü tutumunu gözler önüne sermişti

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