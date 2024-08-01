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Teknoloji Kendisi çıkmadan bilgisi sızdırıldı! İşte iPhone 16'nın yeni renkleri
Teknoloji

Kendisi çıkmadan bilgisi sızdırıldı! İşte iPhone 16'nın yeni renkleri

Yeniakit Publisher
2024-08-01 10:31:00 - 2024-08-01 10:32:40
Kendisi çıkmadan bilgisi sızdırıldı! İşte iPhone 16'nın yeni renkleri

iPhone 16'nın renk seçenekleri sızdırıldı. Bir kullanıcının X üzerinden paylaştığı görüntüde, Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 16'nın renk seçenekleri görüldü. İşte detaylar...

Tüm gözler Google'ın Ağustos ortasında Pixel 9 serisiyle neler yapacağına çevrilmiş durumda, ancak Apple hayranları Apple'ın Eylül 2024'te piyasaya süreceği iPhone 16 ile neler yapacağıyla daha çok ilgileniyor.

Yeni bir sızıntı sayesinde, son halini almış tasarım ve Pro olmayan iPhone 16 modelleriyle gelebilecek renkler hakkında artık daha iyi bir fikrimiz var. Sızıntı yapan Sonny Dickson, iPhone 16 için yeni üniteler paylaştı.

Aşağıda görebileceğiniz ve geçmişteki diğer sızıntılardan doğrulandığı üzere, Apple iki kamerayı bir sıraya yerleştiren yenilenmiş bir kamera adasına gidiyor...

Bu dikey istifleme, daha sonra Apple Vision Pro'da potansiyel olarak oynatılabilecek stereo görüntü yakalamaya yardımcı olduğundan, bu yıl Apple'ın izleyeceği yol muhtemelen bu olabilir.
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