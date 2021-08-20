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Siyaset Kendini fazla kaptırdı... Ümit Özdağ'dan 'siyasi komedya!'
Siyaset

Kendini fazla kaptırdı... Ümit Özdağ'dan 'siyasi komedya!'

İYİ Parti’den istifa ederek Ayyıldız Hareketi’ni başlatan Ümit Özdağ, henüz ortada bir parti yokken ve seçime dahi girmezken milletin iradesini temsil ettiklerini söyleyerek komik duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:51:00 - 2021-08-20 23:11:42
Kendini fazla kaptırdı... Ümit Özdağ'dan 'siyasi komedya!'

 yeniakit.com.tr 

Meral Akşener’in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti’den istifa ederek Ayyıldız Hareketi’ni başlatan Ümit Özdağ ortada henüz bir parti yokken ve seçime dahi girmezken milletin iradesini temsil ettiklerini söyleyerek trajikomik ifadeler kullandı.

Son günlerde yaptığı açıklamalarla Türkiye’deki mültecileri hedef alarak ırkçılık yapan ve Altındağ'daki provokasyonun fitilini ateşleyenlerden biri olan Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ayrılmasının ardından parti kurma sürecine girdi.

26 Ağustos'ta partisini kuracak

Mersin'de Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensuplarıyla buluşan Özdağ, 26 Ağustos’ta partisini kuracağını açıkladı. Henüz partisini kurmayan Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise 'siyasi komedya' olarak adlandırıldı.

Özdağ, ortada henüz parti yokken ve seçime dahi girmeden milletin iradesini temsil ettiklerini söyledi.

Ümit Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de artık iki siyasi duruş var; Bir yanda Türkiye'nin sığınmacılar tarafından işgal edilmesine göz yuman partiler, diğer yanda Türk Milletinin iradesini temsil eden, tüm sığınmacıları ülkelerine yollayacak parti.

 

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