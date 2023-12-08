Kendinden soslu elmalı pamuk kek: Yapması kolay, 30 dakika! Misafirlerden onay alan bu keki sizin yaptığınıza kimse inanamayacak!
Elmalı kek tarifi kokusu, dokusu ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak. 30 - en fazla 60 dakikada yapılan kek! Çayla beraber şahane bir ikili olan elmalı kek tarifi...
Kendinden Soslu Elmalı Pamuk Kek Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı sıvı yağ ( bardak ölçüsü 200 ml )
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
3 adet yumurta
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 tane elma
Yarım çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi
( fındık içi yada bademde kullanabilirsiniz )
Kendinden Soslu Elmalı Pamuk Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
Sıvı yağ ,yoğurt ,vanilya ve şekeri karıştırma kabına alıyoruz.
3-4 dk mikserle çırpıyoruz bu karışımdan bir su bardağı ayırıp buzdolabına kaldırıyoruz.
Geri kalan harcımıza yumurta ekleyip tekrar çırpıyoruz.
Un, kabartma tozunu eleyerek ekliyoruz tekrar çırpıyoruz .
Kalıbımızın alt tabanına yağlı kağıt yerleştiriyoruz.
Kenarlarını yağlayıp kek harcımızı kalıbımıza döküyoruz.
Elmaları soyup dilimliyoruz.
Kekimizin üzerine dizip üzerine ceviz içi serpiyoruz.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.
Fırından çıkan kekimizi 4-5 dk dinlendirdikten sonra ayırmış olduğumuz sosu üzerine gezdirip fırça ile yayıyoruz.
1 saat dinlendirdikten sonra servis yapıyoruz. Deneyenlere afiyet olsun.
Kadın - Aile
Yanan tencere nasıl parlatılır? Milyonlarca insan hemen çöpe atıyor! Muhteşem formül, adım adım uygulayın
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kadın - Aile
Günde sadece bir bardak içmek yetiyor! 20- 30 gün içinde: Kanseri önlüyor, yüzlerce yıllık şifa! Hemen alın, her eve lazım
Gıda
Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak
Kadın - Aile
Safran bitkisi, görme bozuklukları için en zengin bitki: Roman, Yunan ve Osmanlı zamanında da bunu da yaptılar!