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Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladı

Adıyaman'da kendilerini jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslar, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

23 Aralık 2018 Pazar 19:08
Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıları jandarma yakaladı

Adıyaman'da telefonda kendilerini 'jandarma' olarak tanıtarak, A.E.'den 40 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, Adıyaman'a bağlı Bağpınar köyünde meydana geldi. S.A. ve Ü.K., iddiaya göre, cep telefonundan aradıkları A.E.'ye kendilerini 'jandarma' olarak tanıttı. Dolandırıcılar, buluştukları A.E.'den, 40 bin lira değerindeki 8 bilezik ve 9 cumhuriyet altınını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.E., jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucu dolandırıcıların Diyarbakır'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan dolandırıcılar, Adıyaman'a getirildi. İkilinin evlerinde yapılan aramalarda ise A.E.'ye ait altınlar ele geçirilip, kendisine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:08
  1. Diyarbakır
  2. Adıyaman
  3. Telefon dolandırıcılığı

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