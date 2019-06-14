Kendileri çalıp kendileri mi oynadı? CIA haberdar olmasına rağmen kılını kıpırdatmamış

Milli İstihbaharat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür, "11 Eylül'den, 40 gün önceden haberim oldu. Biz CIA'ye söyledik, meslektaşlarla haber verdik, pek dikkate almadılar" açıklaması yaptı.

Tarihe '11 Eylül Saldırısı' olarak geçen ve 2001 yılında El-Kaide tarafından kaçırılan uçaklarla New York-Manhattan'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili 'istihbarat eksikliği' tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalar ile ilgili en son iddia eski MİT’çi Mehmet Eymür'den geldi.

İstihbarat uyuşturucu ticareti yapan isimden

Eymür, o dönem yaşadıklarını ve ortaya koyduğu iddialarını, cumartesi günü raflardaki yerini alacak 'Deşifre' adını verdiği kitabında anlattı. O dönem Amerika'da bulunan ve 2 bin 996 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sırasında ABD'de olan Mehmet Eymür, 11 Eylül saldırısını 40 gün önce öğrendiğini yazdı. Mehmet Eymür, kendisine saldırı istihbaratını getiren kişinin ise uyuşturucu ticareti yapan Mustafa adlı bir kişi olduğunu kaydetti.

MİT Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür

"CIA ile paylaştık"

Bilgiyi CIA ile paylaştıklarını ifade eden Eymür, 'Deşifre' adlı kitabında, konuyla ilgili, "Önemli bir konu için görüşmek istediğimi bildirdim. Ertesi gün benim evde görüşmek üzere anlaştık. 2 Ağustos 2001 günü tanıdığım hanım, yanında ilk defa gördüğüm bir kişi ile evime geldi. Mustafa'ya otelde beklemesini, belki görüşmek isteyebileceklerini söylemiştim. Türkçe notlara bakarak onlara olayı aktardım" ifadelerini kullandı.

"40 günde bir şeyler yapılabilirdi"

Konuya pek ilgi gösterilmediğini kaydeden Eymür, "Bu görüşmeden 40 gün sonra ABD'de tarihinin en kanlı olaylarından biri olan 11 Eylül 2001 terör olayı yaşandı. 3 bine yakın insan ölmüştü. Mustafa ciddiye alınsa o 40 günde bir şeyler yapılabilir, belki terör önlenebilirdi" bilgisine yer verdi.

"Saldırıdan sonra o adamla görüştürdük"

Eymür, "11 Eylül'den 40 gün önce haberim oldu. Biz CIA'ya söyledik, meslektaşlarla haber verdik, pek dikkate almadılar. Bakalım şimdi belki o haber Amerika'da yansır mı ne olur. Olay olduktan sonra bana bu haberi getiren adamla nasıl görüşürüz diye telaşla sordular o zaman. Görüştüler, sonra biz görüştürdük. Kitapta daha ayrıntılar var" dedi.

"Bir dizi film gibi seyrettik"

Eymür istihbarat kaynağıyla ilgili ise "Uyuşturucu işi yapan bir Türk. İsmini verdim ama sadece adını verdim. Zarar gelsin istemedim. Halen sağ mı bilmiyorum. Daha sonra görmedim hiç. 11 Eylül çok büyük bir şeydi. Binlerce kişi öldü. Kulelerin yıkılması falan. Ben Amerika'daydım o zaman. Bir dizi film gibi seyrettik" dedi.

"Hiç beklemiyorlardı"

Kitabında, 11 Eylül saldırısının ardından Amerikan istihbaratının kendisiyle tekrar irtibata geçtiğini kaydeden Eymür, Mustafa adlı kişiyi tekrar CIA ve FBI ile görüştürdüğünü kaydediyor. Eymür, kendisinin ise daha sonra Mustafa adlı ihbarcıyla yaklaşık 20 dakika süren görüşme yaptığını belirtiyor. Mehmet Eymür, Mustafa'nın kendisine CIA ve FBI ile görüşmesinin dil sorunu nedeniyle yeterince verimli geçmediğini söylediğini aktarıyor.