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Dünya Kendi ülkesine seslendi: İsrail'e izin vermeyin!
Dünya

Kendi ülkesine seslendi: İsrail'e izin vermeyin!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 07:06:00 -
Kendi ülkesine seslendi: İsrail'e izin vermeyin!

ABD’nin Maryland Senatörü Demokrat Chris van Hollen, İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması ve İsrailli bakanların radikal söylemlerini eleştirerek ABD’nin bu konuda baskı yapması gerektiğini söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 2024 mali yılı Dışişleri bütçesini görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın katıldığı bir oturum için toplandı.

Oturumda birçok dış politika konusunun yanı sıra İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması da gündeme geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Maryland Senatörü van Hollen, İsrail’in yaklaşık 20 yıllık anlaşmayı ihlal ederek Batı Şeria’daki 4 yerleşim birimini yeniden açmayı kararlaştırmasının İsrail hükümetinin yükümlülükleriyle uyuşmadığını söyledi.

ABD’li senatör “Bir anlaşmanın ihlal edildiğini gördüğümüzde bu konularda iki tarafa da baskı uygulamamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Yeni İsrail Hükümetinin içinde radikal odaklar olduğuna işaret eden van Hollen, bunlardan birinin İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, diğerinin ise İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in başını çektiğine vurgu yaptı.
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich’in, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında, "Filistin diye bir halkın olmadığı ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiği" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Senatör van Hollen, Blinken’a bu açıklamaları kınayıp kınamadığını sordu.

Blinken ise “Evet kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Van Hollen, Smotrich’in yakın zaman öncede Filistin köyü Havara’nın İsrail tarafından yok edilmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak, ABD-İsrail ilişkilerine destek verdiğini ancak bu tür görüşlerin ABD’nin temsil ettiği değerlerle uyuşmadığını dile getirdi.

Senatör, Blinken’a hitaben “Biden yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamaları takdir ediyorum. Sizin de şahsen bunları yüksek sesle dile getirmenizi takdir ediyorum ancak defalarca pozisyonumuzla uyuşmayan ifadelerin kullanılması ve bunların bedellerinin olmaması bizi zayıf gösteriyor.” dedi.

Blinken ise Smotrich’in Havara ile ilgili sözlerini geri aldığını ve İsrail meclisinde çıkan kararın ise uzun yıllardır İsrail yönetimlerinin taahhütleri ile uyuşmadığını yineledi.

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