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Kendi istifasını unuttu! CHP'deki yaprak dökümünü AK Parti'ye bağladı

Aday belirleme sürecinde adayları beğenmediği için partisine sert eleştirileri yaparak istifa eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partide yaşanan istifalar için AK Parti'yi suçladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:05
Kendi istifasını unuttu! CHP'deki yaprak dökümünü AK Parti'ye bağladı

31 Mart yerel seçimlerinde aday belirleme sürecinin en sancılı partisi CHP oldu. Örgütün önerileri dikkate alınmadı, toplu istifalar birbirini izledi. Genel merkezin aday listelerini akraba eş-dost ile doldurduğu suçlamaları yöneltildi. Küskünlerin yeni adresi de DSP oldu. Partide karşılıklı suçlamalar sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan bir açıklama daha geldi. 

Aday listesini beğenmeyip istifa kararı almıştı

Aday listelerinin açıklandığı ilk gün adayları beğenmeyip il başkanlığı görevinden istifa kararı alan, ancak saatler sonra vazgeçen Kaftancıoğlu, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu. Zeyrek o açıklamaları köşesinde taşıdı. Kaftancıoğlu'nun sözleri hem DSP'yi hem de AK Parti'yi kızdıracak.

DSP'nin arkasında AK Parti var iddiası

(...)"Kaftancıoğlu “küskünlükler kırgınlıkları bıraktık, sahaya indik” dese de küskünlerin bir bölümü DSP’den aday oluyor. DSP İstanbul’da Büyükşehir’in yanında Silivri, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Adalar, Kağıthane ve Bakırköy’de aday gösterdi. Kaftancıoğlu’na bu durum hakkındaki yorumunu da sordum. Şu yanıtı verdi:
“DSP meselesinde madalyonun arka yüzünde AKP olduğunu görüyoruz. Şişli örneğinde olduğu gibi, hedef CHP’yi kaybettirme. Çünkü DSP’nin hedef kitlesi CHP’nin seçmeni. Bu kadar net. Şunu söyleyeyim: Bu DSP operasyonları karşılık bulmayacak.”

Kaftancıoğlu, beklentileri karşılanmayanların kırgınlıklarının olmasını normal karşıladığını söyledi ve şunları söyledi:
“Bizim için belli ideallerle ilkelerle siyaset yapanlar önemli. Beklenti siyaseti yapanların gitmesini kayıp olarak görmüyorum.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:05
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu
  3. chp
  4. chp istifa

YORUM YAZ

  • sukrusukru30 dk önce
    Bunlar domuz eti yiye yiye huylarıda sıfatlarıda bir acaip olmuş.
  • ahmetahmet55 dk önce
    bu millet musluman mahallesinde salyangiz satmayi birak domuzsever oldugunu ovunerek herkese duyuran, yalan-dolan-iftira-hakaretten baska birsey uretmeyen kifayetsiz, saygisiz, beceriksizleri sevmez... binyillik koklu tarihe ve tecrubeye sahip bu millet ve devlet adam gibi adam, insan, merhametli, akilli, mer, cesur insanlari bulur cikarir icinden her partiden, her mesrepten...ama bunkar siz degilsiniz!
  • ......58 dk önce
    CHP'yi zorla ayakta tutmak boş iş.
  • receprecep1 sa önce
    kafasına gökten .s...........düşse yine ak partiden bilecek

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