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Kendi isteğiyle işten ayrılanyıllık izin ücretini alır mı?

Yıllık izin hakkı olduğu halde işten ayrılan çalın üzülmesin. Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren yıllık izin konusunda emsal karar verdi. Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi 2019, kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim 2019, işten kendi çıkan tazminat alabilir mi 2019, istifa eden tazminat alabilir mi 2019, kendi isteğiyle işten ayrılan ihbar tazminat alabilir mi? Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle ilgili olarak emsal nitelikte bir karar aldı. Söz konusu kararda istifa eden işçinin izin ücretini alabileceği ifade edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:00
Kendi isteğiyle işten ayrılanyıllık izin ücretini alır mı?

Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren yıllık izin konusunda emsal karar verdi. Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi 2019, kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim 2019, işten kendi çıkan tazminat alabilir mi 2019, istifa eden tazminat alabilir mi 2019, kendi isteğiyle işten ayrılan ihbar tazminat alabilir mi? Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle ilgili olarak emsal nitelikte bir karar aldı. Söz konusu kararda istifa eden işçinin izin ücretini alabileceği ifade edildi. 

Çalışanları yakından ilgilendiren karar Yargıtay’dan geldi. 2. İş Mahkemesine başvuran bir işçi, iş akdinin haksız sebeple feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsil edilmesini istedi. Konu ile ilgili olarak mahkeme tarafından toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verildi. Bu bağlamda karar davalı avukatı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay, kararında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinde iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Kullanılmayan yıllık izinler işçiye ödenir

Alınan karar kapsamında işçi istifa etse bile izin ücretini alabilecek. Bu konuya ilişkin kararda şu ifadelere yer verildi:"Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür"

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:00
  1. Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi 2019
  2. kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim 2019
  3. işten kendi çıkan tazminat alabilir mi 2019
  4. istifa eden tazminat alabilir mi 2019
  5. kendi isteğiyle işten ayrılan ihbar tazminat alabilir mi?

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