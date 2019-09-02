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Kendi hayatından sonra arkadaşının öyküsünü de burnuyla yazıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde, doğuştan beyin felci hastası olan 38 yaşındaki Mustafa Erol, 7 yılda burnuyla yazarak tamamladığı hayat hikayesinin ardından şimdi de engelli bir arkadaşının hayatını burnuyla yazıya döküyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:54
Kendi hayatından sonra arkadaşının öyküsünü de burnuyla yazıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde, doğuştan beyin felci hastası olan 38 yaşındaki Mustafa Erol, 7 yılda burnuyla yazarak tamamladığı hayat hikayesinin ardından şimdi de engelli bir arkadaşının hayatını burnuyla yazıya döküyor.


Beyin felci olarak bilinen doğuştan ’Serebral Palsi’ hastası 38 yaşındaki Mustafa Erol, azmiyle tüm engellilere örnek oluyor. Okumayı kendi imkanları ile öğrendikten sonra ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi dışarıdan bitirip yüksek lisansını da tamamlayan Erol’un hayat hikayesi başarılarla dolu.


İlk, orta ve lise öğreniminin ardından üniversite sınavına girerek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 2 yıllık Halkla İlişkiler Bölümünü 2008 yılında tamamlayan Mustafa Erol, aynı okulda dikey geçiş yaparak İşletme Fakültesini 2011 yılında bitirdi. Çok istediği bilgisayara sahip olan Erol, elleriyle kullanamayınca azmedip burnuyla bilgisayarı kontrol etmeyi öğrendi. Erol, 5 romanı inceleyip 225 sayfalık tez yazarak, Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nde ise yüksek lisansını geçen 26 Ağustos’ta tamamladı. Burnuyla “Herkes Beni Engelli Sanıyo” isimli kendi hayatını konu alan kitabını 7 yılda tamamlayarak 2016 yılında piyasaya süren Mustafa Erol, şimdi ise arkadaşı olan başka bir engelli gencin hayatını anlatan hikaye kitabı yazmaya başladı.



Ustalık döneminde roman yazacak


Bir yandan yeni kitabı üzerine çalışan Erol, doktora eğitimini tamamlamayı da çok istiyor. İlk kitabını ‘çıraklık’ ve ikinci kitabını ‘kalfalık’ eseri olarak nitelendiren Erol, ustalık döneminde ise bir roman kitabı yazmayı hedefliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 kitap okuyan Erol, “Edebiyatı ve kitap yazmayı çok seviyorum. Yazar olmak istiyorum” diyor.


Engelli ailelerinden çocuklarına sahip çıkmalarını, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamalarını isteyen anne Hatice Erol, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek; “Mustafa çok başarılı bir çocuk. Hayata hiç küsmedi, ‘Ben engelliyim’ diyerek bir köşeye çekilmedi. Okumayı ve öğrenmeyi çok seviyor. 2 üniversite bitirdi, yüksek lisansını tamamladı. Bir kitap yazdı, çok azimli bir çocuk. Onunla gurur duyuyoruz, O bizim gurur kaynağımız. Bütün engellilere örnek bir insan” dedi.



“Burnuyla yazmayı kendi keşfetti”


Derslere yoğunlaştığı için oğlunun ilk kitabını 7 yılda tamamlayabildiğine dikkat çeken baba Mehmet Emin Erol ise, şöyle konuştu:


“İlk kitabında kendi biyografisini yazdı, şimdi hikaye kitabı yazıyor. Üçüncü kitabında ise roman yazacak. Kendisi de ilk kitabında acemi olduğunu, ikinci kitabının kalfalık, üçüncü kitabının ise ustalık eseri olacağını ifade ediyor. Mustafa ellerini kullanamadığı için birçok ihtiyacını biz karşılıyoruz. Ellerini kullanamadığı için kitaplarını ve tezini burnuyla yazıyor. Çok istediği için bilgisayar aldık ama kullanamayacağını düşünüyorduk. Burnuyla yazmayı da kendisi keşfetti.”

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:54
  1. kitap
  2. hikaye kitabı

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