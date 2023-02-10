Kendi dışkısını yediğini söyleyen Şengör bir dışkı daha ortaya attı. Erdoğan her şeyi...

Daha önce de pek çok dışkı ortaya atan "böyyük bilim adamı" Şengör, Hazreti İbrahim'in tarihte var olmadığını, Hazreti Musa'nın da masal olduğunu öne sürmüş, evrim teorisini bilmediğinden halkı cahil olarak nitelemişti. Son dışkısını Alman Bild dergisinden gönderdi.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve şu ana kadar yaşamını yitiren insan sayısının 18 bin 342 olduğu depremlerin ardından "Erdoğan tamamen başarısız oldu!" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bir ülkeyi cehalet yönetemez, yönetirse işte bu olur" şeklinde de konuştu.

Ayrıca Tv100'de Candaş Tolga Işık, ile Az Önce Konuştum'un 'Deprem Özel Yayını'na da katılan bu bu kişi, orada da Cumhurbaşkanımızı cahillikle suçlayarak “Devlet vatandaşı eğitmek zorunda, benim son yıllarda gördüğüm devlet tam zıddını yapıyor. Gerekli dersleri kaldırıyor. Neden? Zira kendisi de bilgisiz”

Önüne geleni cahillikle suçlayan bu profesör ne yazık ki kendisinin ne kadar cahil olduğunun farkında bile değil. Yazıklar olsun.