Kendi çalıp kendi oynuyor! Gültekin Uysal'dan ittifak açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti genel merkezinde, T24'e açıklamalarda bulundu.

Dönem dönem kendisine Cumhur İttifakı'ndan teklif geliyormuş(!) gibi konuşup kendi çalıp kendi oynayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şu ifadeleri kullandı.

“Böyle hiçbir düşüncemiz olmadı, çok net. Bir şahıs partileri vardır bir de partiler vardır. Burası bir parti. Bizim gibi geçmişi olan partilerin, 70 yılı aşan, CHP de öyledir, hissedarı çoktur. Genel başkanlar, partinin üst kurulları elbette kararlar alırken yetkiye sahiptir ama sınırsız bir yetkiye sahip değildir. Neticede biz çok kategorik olarak bugünkü iktidarın sadece bugününü değil, 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren karşımızdaki zihniyeti tanıyoruz. Birilerinin öyle onlara bu güruhtan demokrasi şampiyonu çıkarmak için alan açtıkları dönemlerde bile bunların demokrasiyi konjonktürel bir program olarak gördüğünü, demokrasi ve hukuk onların lehine işliyorsa kabullendiklerini, işlemiyorsa hiçbir şekilde bu kavramlara sadakati ve inancı olmadığını söylüyorduk. O gün de teşhisimiz oydu, bugün de bu. O açıdan kapılarımızı da hiçbir zaman ahbap çavuş ilişkileriyle esnetmek gibi niyetimiz yok."