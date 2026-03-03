  • İSTANBUL
Kendi büfesinde ölü olarak bulundu!
Kendi büfesinde ölü olarak bulundu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 45 yaşındaki Ramazan Erdem, işlettiği büfede hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Erdem’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi’ndeki büfeye girenler, iş yeri sahibi Ramazan Erdem’i yerde hareketsiz halde buldu.

 

Erdem'in hareketsiz olduğu fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erdem'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Ramazan Erdem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

