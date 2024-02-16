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Gündem Kendi adayından utanan parti! CHP’nin aday tanıtım videosunda çarpıcı detay
Gündem

Kendi adayından utanan parti! CHP’nin aday tanıtım videosunda çarpıcı detay

Yeniakit Publisher
2024-02-16 12:13:00 -

31 Mart 2024 yerel seçimlerden önce aday sorunlarının patlak verdiği CHP'nin seçim videosunda çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

CHP, yerel seçimlere yönelik olarak propaganda videosunu akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey'e kadar birçok ismin yer aldığı videoya Lütfü Savaş'ın dahil edilmediği görüldü.

Kentsel dönüşüme karşı mücadelesiyle bilinen Savaş'ı geçtiğimiz haftalarda yeniden aday gösteren parti yönetimi, Hatay'daki büyük protesto sonrası endişeye kapılarak alternatif arayışına başlamıştı.

 "SAVAŞ'I ADAYLIKTAN ÇEKEBİLİRİZ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşanan son gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamaları bir kez daha gündeme geldi.

Videonun paylaşıldığı günün sabahında Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilebileceğini ilk kez dile getiren Özel, "PM'den aldığımız yetki aday çekme ve yeniden aday göstermeyi de içeriyor. Savaş'ın daha ilerisinde bir aday görürsek çekebiliriz. Bunu Lütfü Bey de anlayışla karşılar" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Emekli

Yandas chpnin guzel reklamini yapiyorsun .. yaz kenera yeniden refah belediyeleri emekliler sayesinde alacak
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