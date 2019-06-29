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Kenan Sofuoğlu, motosiklet festivaline katıldı

Mototeam05 Amasya Motosiklet Kulübünün düzenlediği ’1.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:18
Kenan Sofuoğlu, motosiklet festivaline katıldı

Mototeam05 Amasya Motosiklet Kulübünün düzenlediği ’1. Amasya mototeam05 Motosiklet Festivali’ne Dünya Motosiklet Şampiyonu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı.


Sofuoğlu, festivale kendi motoruyla geldi. 30 şehirden yaklaşık 500 motosiklet tutkunu Amasya’da 1. Mototeam05 Motosiklet Festivali’nde bir araya geldi. Saraydüzü Kışla binası önünde toplanan motosiklet tutkunları, festivale Şampiyon Sofuoğlu öncülüğünde şehir turu atarak başladı.


Mototeam05 Motosiklet Kulübü Başkanı Efe Uğurluoğlu, “İki gün sürecek bir festivalimiz var. 30 şehirden 500’e yakın motosikletçi arkadaşlarımız ağabeylerimiz geldi. Motosiklet bırakılmayacak bir tutku, yani tedavisi olmayan bir şey" dedi.


Festivale 7’den 70’e genç yaşlı çocuk bir çok motosiklet tutkunu katıldı.


Kırıkkale’den gelen motosiklet tutkunu Elif Göl, “Büyük bir motor sevgim var. Çocukluğumdan beri böyle yerlere gelmek için çok çaba verdim ve buradayım şu anda. Burası çok güzel, 30 şehirden 500’e yakın motor geldi. Bütün motorları tanımaya çalışıyorum, çok zevkli oluyor. Burada 2 gün buradayız, kamp atacağız. Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu da buraya geldi. Çok mutluyum” diye konuştu.


Turhal Motosiklet Kulüp Başkanı Adem Özyiğit ise“Motosiklet tutkudur ama motosiklette çok dikkatli olmak lazım. Araçların biraz daha motosikletlileri fark etmeleri lazım. Ekipmansız binmemeleri rica olunur. Küçücük düşme halinde insanlar kol, bacak zarar görüyor. Mutlaka ekipmanla, kaskla katılmak lazım” ifadelerini kullandı.


Şampiyon Sofuoğlu’na festivale katılan motor tutkunları büyük ilgi gösterirken öz çekim yapanlar da oldu.



Sofuoğlu: "Böyle turlarda tedirgin oluyorum"


Şampiyon Sofuoğlu, “Öncelikle herkesi canı gönülden selamlıyorum. Burada gelirken az önce motorları gördüm, dedim ki ben Sakaryalıyım, bu kadar motorcuyu Sakarya’da toplayamazdım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii, az çok biliyorum bir tur yapacağız motorcu arkadaşlarla o yüzden motorumu getirebildim. Sakarya’dan gelemedim motorla, motoru kamyonete yükledim. 50 km kala indim motorla geldim. Burada sizlerle bir motosiklet turu yapmak için. Bir tura çıkacağız, ben böyle turlarda tedirgin oluyorum. Herkesin dikkatli olmasını rica ediyorum. Güzel bir tur yapalım inşallah, güzel bir gezi yapalım buralar çok güzel. Ben de gerçekten merak ediyorum. Hız yapmadan, göre göre, zevk ala ala, hep beraber turumuzu tamamlayalım inşallah” açıklamasında bulundu.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, “Sayın vekilimin yol arkadaşları, Türkiye’nin cengaverleri, Türkiye’nin koç yiğitleri, yüreğini avucunda taşıyan cesaretli insanlar şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün bizi onurlandırdınız, bugün bizi gururlandırdınız. Cenab-ı Hakk da sizleri onurlandırsın, gururlandırsın ve muhafaza eylesin” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Şampiyon Sofuğlu öncülüğünde şehir turu atıldı. İki gün sürecek festivale ayrıca Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ve 500’e yakın motosiklet tutkunu katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:18
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