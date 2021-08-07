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Medya Kenan İmirzalıoğlu'nun yangın sözleri olay oldu: Denize girmemize rağmen...
Medya

Kenan İmirzalıoğlu'nun yangın sözleri olay oldu: Denize girmemize rağmen...

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 15:46:00 -

Eşi Sinem Kobal ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun yangınlar için "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi ve oyuncu arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yaptı. Önceki gün İstanbul'a gelen İmirzaoğlu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan oyuncunun yangınla ilgili açıklaması sosyal medyada tartışma başlattı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "Biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. İçimiz yanıyor... Sinem'in de canı çok sıkıldı. Ben sütünün kesilmesinden endişe ettim. Dertleniyordu. Biz oralarda yaşadık, esnaf arkadaşlarımız var. Haberleri alıyoruz içimiz kan ağlıyor" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Denize rağmen içimiz soğumuyor" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken peş peşe yorumlar yapıldı. Birçok kullanıcı söz konusu açıklamaları 'talihsiz' olarak değerlendirdi.

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