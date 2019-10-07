Kenan Evren'in Ahu Tuğba'yı taciz ettiği ortaya çıktı!

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28 Şubat Post Modern Darbesi'nin sivil aktörlerinden olan Sisi lakaplı 'erkek dönmesi' Seyhan Soylu ve konuk ettiği oyuncu Ahu Tuğba, bir programda şoke eden açıklamalarda bulundu.

Kenan Evren'in sözde 'aşık olduğunu' iddia eden Soylu, Ahu Tuğba'yı kafaya taktığını söyledi.

Ahu Tuğba için gazino kapatmış

Programda Ahu Tuğba "Beni kıskaca mı aldınız" sözleriyle tepki gösterdiği Soylu, Kenan Evren'in Marmaris'te Ahu Tuğba için gazino kapattığını da belirtmesi dikkat çekti.

Zorla öperek taciz etmiş

Köşkten özel araçların kendilerini aldığını belirten Soylu, kapattığı gazinoda Kenan Evren'in Ahu Tuğba'ya 'ilan-ı aşk' ettiğini belirtti. Kenan Evren, daha sonra yanına oturttuğu oyuncu Ahu Tuğba'yı zorla öptüğünü söyledi.

Ahu Tuğba'yı halıya sarıp kaçırmışlar

Ertesi gün tekrar çağırma korkusuyla Marmaris'ten kaçtıklarını belirten Soylu, Ahu Tuğba'yı halıya sararak bagajda şehirden çıkardığını söyledi. Ahu Tuğba ise bu sözleri tasdik etti.