Kenan Evren gibi mi yapılsın? Bu generalin kafasına tokmakla vurmak lazım!

Emekli General Ali Er, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin evet demesinin kolay olmadığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı'nın hatası kartları masaya erken koyması, Dışişleri'ni devreye soksaydı pazarlık masası açılabilirdi. Şimdi eli boş çıkma riski var" dedi.

Ali Er'in sözleri tepki çekerken, Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde de söz konusu ifadeler masaya yatırıldı.

Konuya dair Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren yönetiminin, Yunanistan'ın NATO'ya üyeliğini şeksiz şüphesiz kabul ettiğini ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini vurgulayan Karahasanoğlu, "Koysana adamların önüne, desene bizim kavgamız var Yunanistan'la, Yunanistan iki günde bir benim kara sularım şu kadardır diye kafa çıkarıyor." diye konuştu.

"Bu generalin kafasına tokmakla vurmak lazım" diyen Karahasanoğlu, "Saray erken davranmazsa vah vah dersiniz." ifadesini kullandı.