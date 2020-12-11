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Gündem Kenan Alpay değerlendirdi: Türkiye-Ermenistan ilişkileri nasıl şekillenecek?
Gündem

Kenan Alpay değerlendirdi: Türkiye-Ermenistan ilişkileri nasıl şekillenecek?

Gazeteci Kenan Alpay, yeni dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Ermenistan ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:20:00 - 2020-12-11 21:21:58
Kenan Alpay değerlendirdi: Türkiye-Ermenistan ilişkileri nasıl şekillenecek?

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Gazeteci Kenan Alpay, Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde kullandığı ifadelere dikkat çeken Alpay, yeni dönemde Türkiye'nin Ermenistan ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini değerlendirdi. 

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