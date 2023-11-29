Kemiklerinizi ve eklemlerinizi bu tarifle güçlendirin! Hem kemiklerinizi güçlendirecek hem de vücudunuza enerji verecek içecek

Vücudumuz yaşlandıkça kemiklerimiz daha kırılgan hale gelir ve eskisi kadar güçlü olmayız. Hızlı ayağa kalktığımızda veya alışık olmadığımız bir mesafeyi koştuğumuzda eklem ağrılarımız ortaya çıkar. Eğer kemikleri ve eklemleri fazla zorlarsak, hafif sakatlıklardan ciddi kırıklara kadar birçok soruna yol açabilir. Günlük aktivitemizin yanı sıra duruş bozukluğu da kemiklerin ve eklemlerin yıpranmasında büyük rol oynuyor.

Kemik ağrısı bilinen en şiddetli ağrılardan biridir. Durum bu kadar kötüleşmeden vücudunuz size yavaş yavaş sinyal vermeye başlar. Geçmeyen ağrılar, sürekli yorgunluk ve bazı eklemleri tam anlamıyla kullanamama gibi şikayetleriniz başladıysa, bir ortopedi uzmanını ziyaret etmenin vakti gelmiş demektir.

Bahsettiğimiz bu ağrılardan kurtulmak için, aşağıda vereceğimiz tarifi uygulayabilir ve sağlıklı yaşamınıza geri dönebilirsiniz.

Malzemeler

2 yemek kaşığı Arnavut biberi

Yarım bardak ısıtılmış zeytinyağı

1 bardak elma sirkesi

3 çay kaşığı zencefil tozu

Hazırlanışı

Isınmış zeytinyağının üzerine biber ve zencefili ilave edin. Malzemeleri sirkeye ilave etmeyi de seçebilirsiniz. Ardından macun haline gelene kadar iyice karıştırın ve ağrılı bölgeye uygulayın. 20 dakika kadar beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Günde iki kere uygulayın.

Neden faydalı?

Arnavut biberinin barındırdığı kapsaisin maddesi doğal bir ağrı kesicidir. Sürdüğünüz bölge yanmaya başlayacak ve kısa bir süre içerisine ağrınızı geçirecektir. Birkaç haftalık düzenli kullanımın ardından, kemiklerinizin ve eklemlerinizin güçlendiğini ve ağrılarınızın artık eskisi kadar canınızı sıkmadığını fark edeceksiniz.

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