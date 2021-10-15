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Kadın - Aile Kemik Suyu ile yapılan çorba ile şifa bulun
Kadın - Aile

Kemik Suyu ile yapılan çorba ile şifa bulun

Çorba, sonbahar-kış mevsiminde en çok ihtiyaç duyulur, şifa niyetine içilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:51:00 -
Kemik Suyu ile yapılan çorba ile şifa bulun

Kemik Suyu ile yapılan çorba ile şifa bulun

Çorba, sonbahar-kış mevsiminde en çok ihtiyaç duyulur, şifa niyetine içilir. Kemik suyu ile yapılan bu tarifle şifa bulacaksınız.

Malzemeler

  • 5 adet biraz etli dana kemiği
  • 8 su bardağı içme suyu
  • 1 adet yumurta (terbiyesi için)
  • 1 adet limon (terbiyesi için)
  • 1 buçuk yemek kaşığı un (terbiyesi için)
  • 2 yemek kaşığı yoğurt (terbiyesi için)
  • Tereyağı (Sosu için)
  • Nane (sosu için)

Yapılışı

Düdüklü tencereye kemikleri koyalım ve su ekleyelim. 45 dakika kadar pişirin. Bir kaseye 2 yemek kaşığı yoğurdu, 1,5 yemek kaşığı unu ve limon suyu ekleyerek çırpın. Pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın. Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız.  Topaklanmamasına dikkat edin. 15 dakika orta ateşte pişirin. Sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave edin. İsteğe göre üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sos döküp tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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