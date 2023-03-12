Kemik erimesini önlüyor yorgunluğu gideriyor! Genç ve yaşlılarda kemik erimesi için ne yapılabilir? İlgili cevap

Badem, beyin sağlığı ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle kavrulmamış çiğ badem tüketmek sağlık açısından son derece faydalıdır. Süt, balık çeşitleri, kuru meyveler, badem, brokoli gibi kemik erimesine iyi gelen besinler sayesinde kemik erimesini azaltabilirsiniz.

Beyin sağlığı için çiğ bademin faydaları: Düzenli olarak her gün bir avuç çiğ badem tüketmek beyin sağlığı için çok faydalıdır. Çiğ bademin düzenli tüketilmesi Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda badem vücuda enerji verdiği için yorgunluğa iyi gelir.

Kolesterol üzerinde çiğ bademin faydaları: Çiğ badem tüketmek kolesterol dengenize büyük yarar sağlar. Vücudunuzun kolesterol seviyesini dengede tutmaya yarar. Kötü kolesterol seviyesini belirgin şekilde düşürür. Kolesterolü dengelediğinden kalp krizini önlemeye yardımcı olur.

Kemik sağlığı için çiğ bademin faydaları: İçerdiği fosfor sayesinde osteoporoz, yaşa bağlı kemik erimesi sorunun önlenmesinde yarar sağlar.

Kalp sağlığına faydaları: Çiğ badem kalp sağlığı için de çok yararlıdır. İçerdiği yüksek doymamış yağ miktarı kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

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Bağışıklık sistemine faydaları: Çiğ badem alkali maddeler açısından çok zengindir ve düzenli badem tüketimi bağışıklık sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Kemikler genel sağlığımız için oldukça önemlidir. İşte uzman hekim tavsiyeleri

Kilo kontrolünü sağlamada ve kötü kolesterolü düşürmede de önemli etkileri bulunan bademin her gün 25 gram yani yaklaşık 20 adet tüketilmesini tavsiye eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozaman, "5-6 adet badem yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağına eşdeğer kalori içeriyor. Günde yaklaşık 20 adet bademi aşmamak gerekir. Ayrıca çiğ badem tüketilmesini öneriyorum çünkü kavurma işlemi badem kabuğunun polifenol içeriğini düşürerek antioksidan özelliğinin azalmasına neden oluyor" dedi.

Peki kemik sorunun yok edecek besinler nelerdir?

Son günlerde artan kemik erimesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar doğal besinlerin daha çok tüketilmesi gerektiğini açıkladı. Vücudun ihtiyacı olan kalsiyum, D vitamini ve fosfor yeterli olarak sağlanması yeterli protein ve kalsiyumdan geçiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı bademin faydalarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu:

1- Cildi koruyor

Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken, bademde bulunan E vitamini antioksidan içeriği ile serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor.

2- Kalp hastalığı riskini azaltıyor

Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini azaltıyor.

3- Zayıflamaya yardımcı oluyor

Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

4- Kan şekerini düzenliyor

Badem karbonhidrattan fakir posadan ve yağdan zengin olması sebebi ile tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlüyor.

5- Kan basıncını düşürüyor

Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinde kan basıncının yükseldiğini ortaya koyuyor. Yüksek kan basıncı ise kronik hipertansiyona neden olabildiği gibi, kalp krizi ve inmeye de yol açabiliyor. Badem içeriğindeki magnezyum ile magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı olurken, bu risklere karşı koruyor. Ancak kan basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ olanlarının tercih edilmesi gerekir.

6- Kabızlığa iyi geliyor

Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırıyor. Badem, içeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi geliyor.

7- Kemikleri güçlendiriyor

Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen ya da vegan kişilerde badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendiriyor.

8-Damar sertliğini önlüyor

Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması damar sertliğine neden olurken, damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor.

9-Kansere karşı koruyor

Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtilmiştir.

10- Yaşlanmaya karşı korur

Badem, hücrelerinizi yaşlanmaya ve hastalığa

önemli bir katkıda bulunan oksidatif hasardan koruyabilen antioksidanlar bakımından yüksektir .

11- E vitamin deposu

Badem, dünyanın en iyi E vitamini kaynakları arasındadır Gıdalardan bol miktarda E vitamini almak sayısız sağlık

yararı ile bağlantılıdır.

12- Magnezyum kaynağı

Badem, birçok insanın yeterince alamadığı bir mineral olan magnezyum açısından son derece yüksektir . Yüksek magnezyum alımı, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet için önemli gelişmeler sağlayabilir.