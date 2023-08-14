Kemik erimesini önlüyor yorgunluğu gideriyor, diz ağrılarını geçiriyor! Badem: Yiyin boşa gitmesin, sağlık fışkırıyor

Badem, beyin sağlığı ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle kavrulmamış çiğ badem tüketmek sağlık açısından son derece faydalıdır.

Beyin sağlığı için çiğ bademin faydaları: Düzenli olarak her gün bir avuç çiğ badem tüketmek beyin sağlığı için çok faydalıdır. Çiğ bademin düzenli tüketilmesi Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda badem vücuda enerji verdiği için yorgunluğa iyi gelir.

Kolesterol üzerinde çiğ bademin faydaları: Çiğ badem tüketmek kolesterol dengenize büyük yarar sağlar. Vücudunuzun kolesterol seviyesini dengede tutmaya yarar. Kötü kolesterol seviyesini belirgin şekilde düşürür. Kolesterolü dengelediğinden kalp krizini önlemeye yardımcı olur.

Kemik sağlığı için çiğ bademin faydaları: İçerdiği fosfor sayesinde osteoporoz, yaşa bağlı kemik erimesi sorunun önlenmesinde yarar sağlar.

Bağışıklık sistemine faydaları: Çiğ badem alkali maddeler açısından çok zengindir ve düzenli badem tüketimi bağışıklık sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.

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