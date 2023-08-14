Kemik erimesini önlüyor yorgunluğu gideriyor, diz ağrılarını geçiriyor! Badem: Yiyin boşa gitmesin, sağlık fışkırıyor
Beyin sağlığı ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve minerali içerisinde bulunduran şifacı besin badem sayısız faydası ile şaşırtıyor. Özellikle kuru yemiş denilince akla ilk gelen besinlerden olan badem kavrulmuş ve çiğ olarak da tüketiliyor. Düzenli olarak her gün bir avuç çiğ badem tüketmek beyin sağlığı için çok faydalı diyen uzmanlar bademi süper besin olarak niteliyor. Bademin fayda sağladığı organ beyin ile kalmıyor neredeyse vücuda tepeden tırnağa faydalı olan badem kemik erimesini de önlüyor. İşte bademin faydaları ve mutlaka çiğ badem tüketmeniz için sebepler… İşte altın değerinde ögütler
Badem, beyin sağlığı ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle kavrulmamış çiğ badem tüketmek sağlık açısından son derece faydalıdır.
Beyin sağlığı için çiğ bademin faydaları: Düzenli olarak her gün bir avuç çiğ badem tüketmek beyin sağlığı için çok faydalıdır. Çiğ bademin düzenli tüketilmesi Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda badem vücuda enerji verdiği için yorgunluğa iyi gelir.
Kolesterol üzerinde çiğ bademin faydaları: Çiğ badem tüketmek kolesterol dengenize büyük yarar sağlar. Vücudunuzun kolesterol seviyesini dengede tutmaya yarar. Kötü kolesterol seviyesini belirgin şekilde düşürür. Kolesterolü dengelediğinden kalp krizini önlemeye yardımcı olur.
Kemik sağlığı için çiğ bademin faydaları: İçerdiği fosfor sayesinde osteoporoz, yaşa bağlı kemik erimesi sorunun önlenmesinde yarar sağlar.
Bağışıklık sistemine faydaları: Çiğ badem alkali maddeler açısından çok zengindir ve düzenli badem tüketimi bağışıklık sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.
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