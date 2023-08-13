Canan Karatay her sabah kahvaltıda mutlaka bir avuç yiyor: Zinde tutan sabah öğünü! Bilinmeyenleri anlattı
Canan Karatay kahvaltı öğününün önemini vurguluyor. Canan Karatay yaptığı her açıklamada ekmek tehlikesine dikkat çekiyordu. Bu sefer Karatay'ın kahvaltı menüsünün vazgeçilmezi ise yumurtadan söz etti! Canan Karatay’dan sağlık beslenmenin ipuçları: Canan Karatay'dan yemekler hakkında uyardı. Duyanlar şaşırdı İşte detaylar ve uyarı...
Canan Karatay kahvaltıda börek, tatlı ve şekerlemelerden uzak durulmasını öğütlüyor. Peki Canan Karatay'ın kahvaltı menüsünde neler var? İşte yanıtı...
KARATAY DİYETİ KAHVALTI MENÜSÜ
1 adet haşlanmış yumurta veya menemen veya 2 yumurtalı omlet
1-2 dilim beyaz peynir,
8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı ve kekik)
1 fincan ceviz içi veya fındık
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KARATAY DİYETİNİN FAYDALARI
Haşlanmış yumurta protein zengini. Kas ve beyin gelişimini sağlıyor. Zeytin sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlar. Ceviz enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Omega 3 yağ asitleri bağışıklığı güçlendirir.
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