Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

Uzmanlar uyarıyor: Ağrı hafif başlar, önlem almazsanız sonra canınızı sıkar! Diz ağrısı pek çok insanın ortak şikayetidir. Ağrının nedenleri basit olanlardan oldukça karmaşık olanlara kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Dizin zorlanmasından menüsküse kadar diz ağrısının pek çok farklı sebebi olabilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Ertürer hiçbir sebebi yok gibi görünen ve hafif başlayan diz ağrılarının nedenini ve çözümünü anlattı.Belirgin bir travma yaşamadığı halde diz ağrısından şikayet eden hastalarda akla gelen ilk teşhis 'patellafemoral ağrı sendromu' diğer adıyla diz önü ağrısı oluyor. Bu hastalıkta ana rolü diz kapağı kemiği yani patella oynuyor. Genellikle nedeni bazı kaslardaki dengesizliklerin patella kemiği ile diz eklemini oluşturan diğer kemikler arasında bir uyumsuzluk meydana getirmesidir. Zamanla bu durum eklemin ön kısmındaki kıkırdaklarda ödeme ve hatta zedelenmelere yol açarak artan bir ağrıya neden olur. Hastada oluşan şikayetlerin nedeni sıklıkla spor ya da egzersiz yapmamalarıdır.