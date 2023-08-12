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Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

2023-08-12 21:27:54
Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

Vücudun yükünü taşıyan dizler, hareketsizliğin ve fazla kiloların bedelini ödüyor! "Ah dizlerim" diyen bunu içiyor! Günümüzün en yaygın hastalıklarından dizlerde sıvı kaybı, kıkırdak erimesi ve kireçlenme için alternatif tıbbın önerisi bunalar oluyor.

#1
Foto - Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

Uzmanlar uyarıyor: Ağrı hafif başlar, önlem almazsanız sonra canınızı sıkar! Diz ağrısı pek çok insanın ortak şikayetidir. Ağrının nedenleri basit olanlardan oldukça karmaşık olanlara kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Dizin zorlanmasından menüsküse kadar diz ağrısının pek çok farklı sebebi olabilir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Ertürer hiçbir sebebi yok gibi görünen ve hafif başlayan diz ağrılarının nedenini ve çözümünü anlattı.Belirgin bir travma yaşamadığı halde diz ağrısından şikayet eden hastalarda akla gelen ilk teşhis 'patellafemoral ağrı sendromu' diğer adıyla diz önü ağrısı oluyor. Bu hastalıkta ana rolü diz kapağı kemiği yani patella oynuyor. Genellikle nedeni bazı kaslardaki dengesizliklerin patella kemiği ile diz eklemini oluşturan diğer kemikler arasında bir uyumsuzluk meydana getirmesidir. Zamanla bu durum eklemin ön kısmındaki kıkırdaklarda ödeme ve hatta zedelenmelere yol açarak artan bir ağrıya neden olur. Hastada oluşan şikayetlerin nedeni sıklıkla spor ya da egzersiz yapmamalarıdır.

#2
Foto - Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

Bu tür rahatsızlıkların en önemli belirtisi yokuş ve merdivende artan diz ağrısıdır. Zira bu ağrı zamanla normal yürüyüşlerde de görülmeye başlar ve gündelik hayatı kısıtlar duruma gelir. Bu şikayetlerle başvuran hastalarda doğru tanı çok önemlidir. Muayene ile diz ağrısı oluşturabilecek menüsküs zedelenmeleri, bağ yırtıkları ya da kireçlenme olarak bilinen kıkırdak sorunları birbirinden ayrılır. Eklem uyumu değerlendirilir. Gerekirse MR çekilerek özellikle diz içi yapıların durumu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunur. BUNLARA DİKKAT EDİN! Aşırı kilo dize çok yük bindirir, diz sağlığı için fazla kilolardan kurtulmak gerekir. Eğer dizde belirgin bir artroz (kireçlenme) varsa ve yürürken diz ağrısına yol açıyorsa baston kullanmak dize binen baskıyı azaltacaktır. Özellikle ağrısız dönemlerde yürüyüş yapılmalıdır.Düzenli spor yaparak genel kondisyonu artırmak, kas kuvvetini, kasların ve eklemlerin esnekliğini artırmak gerekir. Denge ve propriosepsiyon egzersizleri de çok önemlidir. Sporun dizleri çok zorlamaması gereklidir. Sıçramalı, zıplamalı sporlar diz sorunu olan kişiler için uygun olmayabilir. Spor öncesinde ve sonrasında mutlaka germe egzersizleri yapılmalıdır.

#3
Foto - Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

EVDEKİ ŞİFA KAYNAKLARI! Ağrıları bitkisel yöntemlerle de hafifletmek mümkün. HAVUÇ! Havuç eski çağlardan beri eklem ağrısı için kullanılmaktadır. Dizlerde oluşan ağrıyı hafifletmek için 2 adet havuç rendelenir ve çiğ şekilde tüketilir. İçerisine limon suyu eklenerek de tüketilebilir. Ağrı yatıştırıcı etkisi vardır.

#4
Foto - Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

ÇEMEN TOHUMU! Dizlerde eklem ağrısı için çemen tohumu da kullanılabilir. Geceleri 2 çay kaşığı çemen tohumu suya konur. Sabahları bu su süzülerek tüketilir. İyileşme sürecini kısaltmaya yardımcı olur. SU TÜKETİMİNİN ARTIRILMASI! Eklemlere besinlerin ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

#5
Foto - Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

DAHA FAZLA SOĞAN TÜKETMEK! Soğan bağışıklık sistemini uyaran yararlı bileşenler içerir. Aynı zamanda iyi bir doğal anti inflamatuardır. Ağrıyı azaltmaya yardımcı olan kükürt bileşikleri içerir. ZERDEÇAL VE ZENCEFİL ÇAYI: Zerdeçal ve zencefil doğada anti enflamatuar özellikler içeren bitkiler olarak bilinir. Özellikle romatoid artrit ile bağlantılı ağrıları azaltabilir. Zerdeçal artrit tedavisinde oldukça etkilidir. Antioksidan içerir. Üç bardak su kaynatılır ve içerisine 1 tatlı kaşığı zencefil ile zerdeçal eklenir. Bu karışım 20 dakika kadar pişirilir. Süzülür ve içerisine biraz bal eklendikten sonra günde 2 bardak kadar tüketilir.

#6
Foto - Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

MASAJ! Dizlerdeki eklem iltihabını azaltmak ve kan dolaşımı artırmak için dizlere sıcak yağ ile masaj yapılabilir. İki çay kaşığı hardal yağı ve 5 diş sarımsak ısıtılır. Süzüldükten sonra ılıkken dizlere masaj yaparak uygulanır. SÜT VE ZERDEÇAL! Her türlü ağrı tedavisinde süt ve zerdeçal kullanılmaktadır. İki çay kaşığı zerdeçal tozu 1 bardak ılık süt ile karıştırılır. Ağrıyı dindirmek için her gün içilir.

#7
Foto - Dayanılmaz diz ağrıları için 2 adet havuç rendeleyin! Dikkat sizin de olabilir: Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçının!

ZEYTİNYAĞI! Zeytinyağı, eklem ağrılarında oldukça etkilidir. Özellikle artrit ağrısını yatıştırmak için kullanılır. Etkilenen bölgede ağrıyı azaltabilir. Zeytinyağı ile her gün dizlere masaj yapılabilir. PEKMEZ! Pekmez; kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Artrit belirtilerini hafifletir. Kas ve sinir sistemini güçlendirir. İki bardak sıcak suya 2 tatlı kaşığı pekmez eklenerek her gün içilebilir.

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