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Kemik erimesini önlemek için bu besinleri tüketin

Kemik erimesini önlemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte tüketmeniz gereken o besinler...

06 Temmuz 2018 Cuma 16:17
Kemik erimesini önlemek için bu besinleri tüketin

Kemik erimesini önlememize yardımcı olacak gıdaları sizler için derledik. Kemik erimesinin önüne geçmek için bu besinleri tüketin:

BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Pek çok balık ve deniz ürünü arasından kemik erimesini önlemek için önerdiklerimiz sardalya, ton balığı, istiridye, karides ve benzerleridir.

FASULYE

Fasulye ve diğer bakliyatlar kalsiyum yönünden zengindir. İçerisinde yüksek miktarda lif bulunur. Ancak, bunları doğru şekilde hazırlamayı ve pişirmeyi bilmek önemlidir.

SEBZELER

Kemik erimesini önlemekte en yararlı sebzeler brokoli, ıspanak ve pazıdır.

KURU YEMİŞLER

Bütün kuru yemişler kalsiyum bakımından zengindir fakat badem hepsinden daha fazla kalsiyum vardır. Kuru yemişleri tüketirken dikkatli olun çünkü aynı zamanda kalori yönünden de zenginlerdir.

MARUL

K vitamini, osteokalsin denilen ve kemiklerin mineralleri doğru şekilde depolamasını sağlayan bir proteinin üretilmesinde önemli rol oynar. K vitamini lahana, brokoli ve marulda bulunur.

NARANCİYELER

C vitamini, sağlıklı kemik yapısının oluşumuna, korunmasına ve tamir edilmesine yardımcı olduğu için kemik erimesinin önüne geçmekte en temel ögelerden birisidir. C vitamini yönünden zengin gıdaların başlıcaları narenciyeler, yeşilbiber ve kividir.

D VİTAMİNİ

D vitamini kalsiyumun emilmesi için gereklidir. Yeterli miktarda D vitamini almadığımız takdirde kalsiyum yönünden zengin gıdaları tüketmek hiç bir işe yaramaz. Bu vitamin ton balığında, uskumruda, yağlı balıklarda, somonda ve bazı zenginleştirilmiş tahıllarda bulunur.

HAVUÇ

Bu önemli vitamin, güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmamıza yardım eder. Havuçta, kabakta ve de turuncu ve sarı renkli sebze meyvelerde bol miktarda bulunur.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:17
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