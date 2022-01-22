Kemik ağrısına ne iyi gelir? Kemikleri güçlendiren besinler

Kemik ağrısı: Genellikle kemiğin içine işleyen yoğun bir ağrıdır. Kemikleri güçlendirmek, tüm vücut sağlığını koruyabilmek adına büyük önem taşıyor. Vücudunuzun, kemik sağlığını korumasına ve kemiklerinizi onarmasına yardımcı olmak için yeterli kalsiyum, D vitamini ve diğer kemik destekleyici besinleri almanız önemlidir. İşte kemiklerinizi güçlendiren besinler...

Süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, mercimek, su ürünleri, tavuk, turunçgiller, kivi, incir, çilek, domates, karnabahar, biber, zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar, yeşil çay, kırmızı et, yumurta, muz.

Kemik ağrılarına ne iyi gelir?



Kemik ağrıları için uygulanabilecek ilk yöntem tabi ki de masajdır. Uygun ortamda doğru yöntem ile uygulanan masaj ile kemik ağrılarına rahatlama sağlanabilir. Bunun için bir takım bitkisel yağlar kullanılmalıdır. Ceviz yağı, Hint yağı, Hindistan cevizi yağı ya da at kestanesi yağı masaj için uygundur. Bu bitkisel yağlar sayesinde kemiklerdeki kan dolaşımı hızlanır. Bundan dolayı da kemik ağrıları çeken insanda rahatlama olur.

Bitkisel yağlarla masaj

Egzersiz yapmak

Zencefil çayı içmek

Vitaminlerden zengin beslenmek

Papatya çayı içmek

Soya sütü içmek

Kemik sağlığı için nelere dikkat edilmeli?

Günde 2 su bardağı süt ve süt ürünü tüketin.

D vitamini alımına özen gösterin.

Kemiklerimizi güçlendirmenin bir diğer yolu hareket ve egzersizdir.

Sigara içmeyin ve içilen ortamlarda bulunmayın.

Fazla yağlarınızdan kurtulun, ideal kilonuzu koruyun.

Kas ve kemikler neden ağrır?

Kas ve kemik ağrısı başlı başına bir hastalık olmayıp başka hastalıkların belirtileri arasında yer alır. Gut ve romatoid artrit gibi kas iskelet sistemi hastalıkları hem kasların hem de kemiklerin ağrımasına neden olabilir. Ağrılar geçmediği takdirde mutlaka hastaneye gidilmeli ve muayene olunmalıdır.