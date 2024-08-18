'Kemalizm: Yunanlıyı da sever, domuzu da yer'

Baran Haber görüş: Siz bakmayın Kemalizm ideolojisiyle domuzlaşan kesimin vatan, bayrak, kurtuluş savaşı veya “Yunan’ı denize döktük” edebiyatlarına. Tarihinden kültürüne, dilinden düşünce yapısına, zihninden fiziğine ve giyinişine varana kadar Yunanlıyla bir olmuş ve hatta aynı safta Müslümana karşı savaşabilecek kadar kendi özü ve kimliğine yabancılaşmış Kemalistler domuz da yer, Yunanistan’ı da müdafaa eder.

Yunanistan’da çalışan bir Türk dönercinin sosyal medya üzerinden paylaştığı video gündem oldu.

Türk dönerci paylaştığı videoda ülkeye gelen Türk vatandaşlarının yüzde 90-95'inin domuz etli döner tercih ettiğini ileri sürdü.

Türkiye'de hiçbir şeyin dışardan göründüğü gibi olmadığının altını çizen dönerci, "Bodrum’da bir domuz dönercisi açılsın inanın kuyruk olacak millet orada. Yunanistan’a gelen her 100 turistten, bize müşteri olarak gelen her 100 turistten 90-95 tanesi domuz dönerini tercih ediyor. Yani siz gelip diyorsunuz ya Türkiye’nin şu kadarı Müslüman falan da kardeşim bu kadar domuzu biz satıyoruz biz. Ama şu bir gerçek yani Türk müşterilerimiz domuzu tercih ediyorlar. Ve şunu söylüyorum Bodrum’da bir domuz dönercisi açılsın inanın kuyruk olacak millet orada.” diye konuştu.

Türkler yemiyor, Kemalistler yiyor

Siz bakmayın Kemalizm ideolojisiyle domuzlaşan kesimin vatan, bayrak, kurtuluş savaşı veya “Yunan’ı denize döktük” edebiyatlarına. Tarihinden kültürüne, dilinden düşünce yapısına, zihninden fiziğine ve giyinişine varana kadar Yunanlıyla bir olmuş ve hatta aynı safta Müslümana karşı savaşabilecek kadar kendi özü ve kimliğine yabancılaşmış Kemalistler domuz da yer, Yunanistan’ı da müdafaa eder.

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Ayrıca domuz yiyen, Batı emperyalizminin kölesi olmuş, İslam'a düşman Hristiyanlığa dost olmuş kesimin Türklükle de bir ilgisi yok.

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