Kemaliye’de doğa ve kültür buluşacak!

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi, temmuz ayında kültür, doğa ve adrenalin dolu etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, 8-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kemaliye’de düzenlenecek şenliklerde doğa sporları, kültürel etkinlikler ve yöresel tanıtım programları bir araya gelecek.

Festival kapsamında tarihi İpek Yolu yürüyüşü, yarı maraton, dağ bisikleti, wingsuit atlayışı, kano, rafting, kaya tırmanışı ve Karanlık Kanyon’da gün batımı etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Şenlik programında ayrıca yerel sanat sergileri, çocuk atölyeleri, folklor gösterileri, "Türkülerle Yeşil Eğin" performansı ve fasıl programları da yer alacak.

Etkinlik alanında kurulacak stantlarda organik ürünler ile el emeği yöresel eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan, "Cittaslow" unvanına sahip ve Dünya Turizm Örgütü’nün "Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde yer alan Kemaliye; tarihi evleri, taş sokakları ve Karanlık Kanyon manzarasıyla ziyaretçilerine doğa ve kültürü bir arada sunacak.