Kemalist kafa işte bu... Öğretim görevlisinden çarşaflı kadınlarla ilgili iğrenç sözler!

Solak zihniyetin kokuşmuş yasakçı zihniyeti üniversitelerde halen varlığını devam ettiriyor.

Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit’in online ders verirken çarşaf giyen kadınlar hakkında sarfettiği sözler bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

‘Yobaz’ ve ‘Yasakçı’ zihniyetini ortaya çıkaran Ümit, internete sızan ses kaydında Mustafa Kemal döneminde çıkartılan ‘kılık kıyafet kanunu’ üzerinden çarşaf giyinen mütedeyyin kadınları hedef aldı.

"Kılık-kıyafet kanununa ne oldu?"

Ümit “Atatürk döneminde peçe ve çarşaf yasaktır. Ama şimdi maşaAllah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da görüyoruz. Bir Allah’ın kulu çıkıp demiyor kılık-kıyafet kanununa ne oldu?” ifadelerini kullandı.

"Şikayet edin"

Alenen nefret suçu işleyen öğretim görevlisi ile ilgili sosyal medyada ‘şikayet’ kampanyası başlatıldı.