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Gündem Kemalist kafa işte bu... Öğretim görevlisinden çarşaflı kadınlarla ilgili iğrenç sözler!
Gündem

Kemalist kafa işte bu... Öğretim görevlisinden çarşaflı kadınlarla ilgili iğrenç sözler!

Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit’in online derste çarşaf giyen kadınlar için sarfettiği alçak sözler büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 12:16:00 -

Solak zihniyetin kokuşmuş yasakçı zihniyeti üniversitelerde halen varlığını devam ettiriyor.

Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit’in online ders verirken çarşaf giyen kadınlar hakkında sarfettiği sözler bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

‘Yobaz’ ve ‘Yasakçı’ zihniyetini ortaya çıkaran Ümit, internete sızan ses kaydında Mustafa Kemal döneminde çıkartılan ‘kılık kıyafet kanunu’ üzerinden çarşaf giyinen mütedeyyin kadınları hedef aldı.

"Kılık-kıyafet kanununa ne oldu?"

Ümit “Atatürk döneminde peçe ve çarşaf yasaktır. Ama şimdi maşaAllah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da görüyoruz. Bir Allah’ın kulu çıkıp demiyor kılık-kıyafet kanununa ne oldu?” ifadelerini kullandı.

"Şikayet edin"

Alenen nefret suçu işleyen öğretim görevlisi ile ilgili sosyal medyada ‘şikayet’ kampanyası başlatıldı.

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Yorumlar

Halk

Haydi kıyafet üzerimizde erkeksen şerefin varsa gel
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kemalist ve mal kafa

diyecektiniz herhalde. bunları değişsin diye yıllarca bekledik. ama bişey olacağı yok. artık hakaret edip asağılayacağım. İslam düşmanı besleme örümcek kafalılar bilin ki bu ülkede biz size tahammül ediyoruz. ecnebinin içimizdeki kuklalarısınız beyniniz yok o yüzden maşa olarak kullanıyorlar sizi!
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