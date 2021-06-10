Kemalist ilahiyatçıdan komünist propaganda

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Bir ateisti Müslüman’a tercih edeceğini belirten skandal açıklamalarıyla tanınan Kemalist sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, dinle zerre kadar ilgisi olmayan kesime yaranmak için “medya maymunluğuna” devam ediyor!.. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyarlı Müslümanların tepkisini çeken Kılıç, bu kez yaptığı komünizm propagandası ile gündeme geldi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Cemil Kılıç, AK Partili siyasetçileri ve seçmeni hedef alarak komünist ve sosyalistler için adeta oy dilendi.

Cemil Kılıç, “Komünistler ve sosyalistler kadar yoksulları savunan yok. Hapse giren, polisten jop yiyen, sakat bırakılan, sürgün edilen hatta öldürülen hep onlar. Ama buna rağmen o yoksullar, komünistlere ve sosyalistlere değil de abdestli kapitalistlere oy veriyor. Gel de çık işin içinden...” ifadelerini kullandı.

Kılıç’ın içinde bulunduğu tutarsız durum, “Yaşar Nuri özentisi” olduğu yönünde eleştirilere neden oldu.