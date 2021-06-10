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Gündem Kemalist ilahiyatçıdan komünist propaganda
Gündem

Kemalist ilahiyatçıdan komünist propaganda

İslam’a ve Müslümanlara yönelik hadsiz çıkışlarıyla tanınan Kemalist sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, bu kez komünist propaganda yaparak kendini aştı!.. AK Parti’ye saldıran Kılıç, komünist ve sosyalistleri savunarak sol partilere oy istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:13:00 - 2021-06-10 14:15:51
Kemalist ilahiyatçıdan komünist propaganda

 yeniakit.com.tr 

Bir ateisti Müslüman’a tercih edeceğini belirten skandal açıklamalarıyla tanınan Kemalist sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, dinle zerre kadar ilgisi olmayan kesime yaranmak için “medya maymunluğuna” devam ediyor!.. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyarlı Müslümanların tepkisini çeken Kılıç, bu kez yaptığı komünizm propagandası ile gündeme geldi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Cemil Kılıç, AK Partili siyasetçileri ve seçmeni hedef alarak komünist ve sosyalistler için adeta oy dilendi.

Cemil Kılıç, “Komünistler ve sosyalistler kadar yoksulları savunan yok. Hapse giren, polisten jop yiyen, sakat bırakılan, sürgün edilen hatta öldürülen hep onlar. Ama buna rağmen o yoksullar, komünistlere ve sosyalistlere değil de abdestli kapitalistlere oy veriyor. Gel de çık işin içinden...” ifadelerini kullandı.

Kılıç’ın içinde bulunduğu tutarsız durum, “Yaşar Nuri özentisi” olduğu yönünde eleştirilere neden oldu.

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Yorumlar

Efe

Kendileri İngiliz keferesinin iyi adamıdır. İngiliz ağzı ile konuşuyor, yok hükmündedir.
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Hsn

Abdestsiz. İnşallah ilahiyatlarda ders vermiyordur bu chdpkk nin hoca bozuntusu
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