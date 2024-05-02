Kemalist Cumhuriyet'i yerin dibine batıran sözler!

Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında, Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in Kudüs'te şehit edilen Hasan Saklayan'a ilişkin haberine tepki gösterdi.

Cumhuriyet şehit Saklayan'a yönelik saldırıyı, "İsrail polisini bıçaklayan imam öldürüldü." başlığıyla verdi.

1 Mayıs için "polis ablukası" manşeti atan Cumhuriyet'in İsrail'deki ablukayı görmezden gelmesini eleştiren Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Savcıyı makam odasında şehit ediyorlar. Sonra, 'Bu bir şey değil ki mecbur kaldık' diyorlar. Cumhuriyet gazetesi dedi bunu. Şimdi burada da aynısı. 'Bakın barikat yok, yasak yok, işgal edilen topraklar yok, 35 bin Gazzeliyi öldüren İsrailliler yok.' Ne var? İsrail polisini bıçaklayan imam var.

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Saraçhane'de ne var? 'Barikat var, engelleme var, ambargo var. Anayasa'ya rağmen var.' İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen bombalamaya devam ediyor. Onu da söylesene Cumhuriyet.

Türk polisine gelince 'polis ablukası' diyenler İsrail polisine gelince 'İsrail polisini bıçakladı, bunun için öldürdüler' diyor.