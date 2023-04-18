Kemal'e vatanı satıyor suçlaması!

Yalçın, bugünkü köşe yazısında, "Lafla Atatürkçü olunmaz… Uyanık olunuz… Neyin karşılığı bu para" başlığını kullandı.

"Osmanlı’nın boğazına yağlı urganını geçiren kapitülasyonların siyasal sonuçları oldu. Paran yoksa toprağını vermek zorunda kalırsın!" diyen Yalçın seçmeni Kılıçdaroğlu'nun vaadine karşı uyardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mesela: Yunanı savaşta yendik, masa başında Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul ettik, “Kürt açılımı” konuşulurken 20 Şubat 2010 tarihinde Hürriyet gazetesinde, “et ve tırnak gibi olduğumuz” Girit’i nasıl kaybettiğimizi yazdım. Yerel özerklikle başlayıp, otonom ile sürüp, Girit meclisi kararıyla Yunanistan’a nasıl bağlandığını yazdım…

Kıbrıs’ı para karşılığı sözleşme kağıdı ile kaybettik. Neler neler… O dönem tüm kaybedişlerin temelinde Avrupa ile yapılan borç anlaşmaları vardı.

Bakınız: Mustafa Kemal ve arkadaşları bu dönemin yakın tanıklarıdır. Bu sebeple Lozan görüşmelerinin olmazsa olmazı, kapitülasyonların kaldırılması oldu. Ki Lozan görüşmeleri, kapitülasyonlardan taviz vermek istemeyen Avrupa’nın dayatmasıyla kesildi. Tam bağımsızlığa giden yolun kapitülasyonları yıkmak olduğunu biliyordu Atatürk…

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O halde soru şu:

Ağır kriz altındaki Türkiye, neyi teminat göstererek yeni borçlar bulacak?

Bu önemli soruyu tartışmıyoruz, üzerinde hiç durmuyoruz.

Kimilerinin seçim propagandası için “ben şu kadar para buldum” sözlerini irdelemiyoruz. Kimse, “neyin karşılığı” demiyor!

Evet, borç veren kuşkusuz daha çok para kazanmak isteyecek.

Evet, borç veren kuşkusuz daha çok siyasi çıkar elde etmek isteyecek.

Ne olabilir bu garanti?

Kuzey Suriye'de suni Kürdistan olabilir mi?

Türkiye’de yerel yönetimlere tıpkı Girit örneğinde yaşandığı gibi kendi jandarmasını bile kuran özerklik verilmesi olabilir mi?

Hocam Prof. Yalçın Küçük’ün sözlerini anımsıyorum; “biz çelik çomak oynamıyoruz!" İktidardan o gider, diğeri gelir; üzerinde durduğum ağır kriz altındaki iktidara Batı’nın ne dayatacağıdır? Türkiye'nin nereye sürükleneceğidir?

Emperyalizmin ülkeyi parçalama sömürme dayatmasına karşı uyanık olmaya davet ediyorum herkesi...

Kimileri inatla meseleyi “o parti” - “bu parti” görmek istiyor. Kişileri değil, ilkeleri savunun diye bin kez yazdım. Ağır tarihsel süreç bekliyor ülkemizi… Partiniz üzerinde etkili olun…

FETÖ'yü kullanan emperyalizmin, Türkiye’ye “giydirmek istediği elbise” projesinden vazgeçmediğinin kaç kişi farkında? Lafla Atatürkçü olunmaz... Mandacılık kabul edilemez… Tehlikenin farkında mısınız?