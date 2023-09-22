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Gündem Kemal Özer'in iddiaları Özdağ'ı çıldırttı! İşte o kavga ve iddialar
Gündem

Kemal Özer'in iddiaları Özdağ'ı çıldırttı! İşte o kavga ve iddialar

Yeniakit Publisher
2023-09-22 17:06:00 - 2023-09-22 17:50:40
Kemal Özer'in iddiaları Özdağ'ı çıldırttı! İşte o kavga ve iddialar

Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ hakkında iddialarda bulundu. Oğul Özdağ, Özer'in iddialarına sinirlenerek dava açacağını söyledi.

Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyayı salladı.

''MENDERES'İN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ''

Özer sosyal medya hesabından, ''Hâlen sağ olan bir subay anlatıyor: “Menderes Yassıada’da tutuklu iken, (Tat Yahudisi) Ümit Özdağ’ın 27 Mayıs darbecilerinden olan babası gözümün önünde Menderes’in yüzünde sigara söndürdü.” Türkiye’yi dün bir göçmen olan babası karıştırıyordu, bugün ise oğlu. 70 yılda hiç bir şey değişmemiş…'' açıklamasında bulundu.

'TÜRK VE MÜSLÜMANIM'

Özer'in iddialarına sinirlenen Özdağ, ''Zerre kadar şerefin var ise o subayın adını söyle. Ahlaksız bir yalancısın. Ancak sadece bir yalan söylemiyorsun. Yalan ile devam ediyorsun. Tat yahudisi imiş. Ahlaksız adam ben Türk ve Müslüman bir ailenin Kumuk Türk’ü mensubuyum. Rahmetli Alparslan Türkeş yahudi olsa Muzaffer Özdağ ile 27 Mayıs’ta, 13 Kasım’da ve 1964’de CKMP-MHP’ye girerken kader birliği yapar mıydı? Türk devletini muz cumhuriyeti zanneden salakların üreteceği seviyesiz yalanlarınızın hesabı mahkeme önünde vereceksiniz.'' açıklamasında bulundu.

''BELGELERLE KARŞILAŞACAKSIN''

Özdağ'ın tepkisine cevap veren Özer, ''Ümit Özdağ biraz bekle neticede karşılaşacağın şey, belgeler olacak. Ayrıca sana söyleyim hani babanla beraber darbe yapan Mehmet Şükran Özkaya vardı ya… İşte onun terekesindeki babanla ilgili belgeler de yakında yayınlanacak… Öte yandan çok geriden geliyorsun Özdağ. Yayınladıklarımızı bir incele hele. Bak orada babanla ilgili neler göreceksin neler? Onlar daha önsözdü. Bir de istihbaratçıyım diye dolaşıyorsun. Şeref meselesine gelince! Ben senin gibi bir göçmen değillim. Öp öz Oğuz çocuğu Müslüman Türk’üm. Bizim şerefimizin zekâtı sizin gibi milyonları ihya eder elhamdülillah! Biz bu vatanın, bu devletin öz çocukları ve sahipleriyiz. Senin gibi dışarıdan gelen ve istihbarat örgütleri ile ilişkisi olan provokatör değil. Kendi itiraf ettiğin üzere Biz senin gibi MOSSAD’la yatağa girmiyoruz. Sen acele geldiğin yere dön, yoksa bu Yüce Devlet sana gereken dersi yakında verecek! Benden söylemesi NOKTA!'' açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Orhan

Ağzına sağlık Kemal Özer

Okur

Dilinde yüreğine sağlık Aziz kardeşim.Fasist öz dağı her kötülüğünü ortaya çıkar ki millet bu hayini tanisin
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