Kemal Özer: Boykotta bilinçli adım atılmalı

Ö.FARUK ŞAHİN / ANKARA

ABD’nin ekonomik saldırıları ile piyasalar üzerinden yaptığı manipülasyonlara Türkiye’nin cevabı gecikmedi.

Türkiye’nin karşı boykotunu Akit’e değerlendiren Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer, “Bize düşen kendi milli paramız ve ülkemizi korumak. Lakin bunu yaparken anlık öfke ile değil, akılla ve millet şuuruyla, doğru planlanmış bir siyasetle yürümemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

MİLLİ TEKNOLOJİ

Kemal Özer, planını ise şöyle açıkladı: “Her şeyden evvel Türkiye’nin bir milli işletim sistemi, veri tabanı platformu, arama motoru, sosyal medya yazılımı, cep telefonu, mikro işlemci gibi temel ürünlerin üretim ve desteklenmesine ihtiyaç var. Tohumunu da, ilacını da, kimyevi maddelerini de Amerikalı veya batılı şirketlerden temin etmeyip, kendimiz üretmemiz gerekiyor.”

“FEDAKARLIĞI İŞ DÜNYASI DA YAPMALI”

Toplumun her kesiminin fedakarlık yapması gerektiğini belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fedakârlığı sadece millet değil, iş dünyası ve bürokratlar da yapmalı. Mesela dolar hesabı bulunan tek bir bürokrat, tek bir siyasetçi, tek bir akademisyen kalmadan kimse çıkıp ahkâm kesmemeli. Çocuklarını ABD’ye okumaya gönderenler, ABD’ye gezmeye gidenler bu kararlarınızdan vazgeçmeden milletin önüne çıkma hakkınız yok. Yerli GSM şirketlerinin çok kazandığınızı biliyoruz. Bunun karşılığında mikroçip, işletim sistemi, cep telefonu geliştirebilirsiniz.”