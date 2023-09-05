Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstün liderliği Gani Müjde'ye sözünü yedirtti!

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine ağır hakaretlerde bulunan Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atayınca partisindeki tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu Yaman'a ilişkin savunmasında, "Bilseydim atamazdım. O dönem çok yoğun olduğum için araştırmaya vaktim olmamıştı" diyerek partililerini daha da kızdırdı.

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Gani Müjde'den geldi. Daha önce siyasi paylaşım yapmayacağına dair söz veren Müjde, Kılıçdaroğlu sebebiyle sözünü bozdu. Müjde öte yandan yerel seçime ilişkin değerlendirmede de bulunarak tarafı olduğu partisini yerden yere vurdu.

Gani Müjde, "Siyasetçilerle ilgili yazmama sözüm vardı ama bir seferlik kuralımı bozacağım kusura bakmayın. Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece, CHP logosu ile bırakın büyükşehirleri, ilçe belediyelerini bile kazanmak çok zor olacak. Bitti..." dedi.

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