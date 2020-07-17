Kemal Kılıçdaroğlu’nun sokaktaki versiyonu: "AK Parti 50 bin yataklı hastane yapıp bizi öldürmek istiyor"
Sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın kullandığı "AK Parti 50 bin yataklı hastane yaparak bizi öldürmek istiyor" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
Ölümcül koronavirüs salgınına karşı mücadelede büyük önem taşıyan sehir hastanelerine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokaktaki versiyonu ortaya çıktı.
Bir sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan vatandaş, yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu aratmadı.
Sosyal medyada gündem olan o röportajda sağlık yatırımlarını 'tehlikeli' bulan o kişi, 'AK Parti 50 bin yataklı hastane yaparak bizi öldürmek istiyor' ifadelerini kullandı.