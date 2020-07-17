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Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sokaktaki versiyonu: "AK Parti 50 bin yataklı hastane yapıp bizi öldürmek istiyor"

Sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın kullandığı "AK Parti 50 bin yataklı hastane yaparak bizi öldürmek istiyor" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:04:00 - 2020-07-17 10:56:30

Ölümcül koronavirüs salgınına karşı mücadelede büyük önem taşıyan sehir hastanelerine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokaktaki versiyonu ortaya çıktı.

Bir sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan vatandaş, yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu aratmadı.

Sosyal medyada gündem olan o röportajda sağlık yatırımlarını 'tehlikeli' bulan o kişi, 'AK Parti 50 bin yataklı hastane yaparak bizi öldürmek istiyor' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Aşırı kilodan mütevellit beyin yağlanmış.!

Amcanın damarlar tıkalı oksijen gitmiyor beyne...!
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sukru

Gitme oolum gitme sakın o hastanelere,Sadece öldürmeyecekler sonrada sabun yapacaklar.Hatta senin gibi azmanların kalça derisinden abajur yapma ihtimalleride var.Yakınlarına söyle onlarda zinhar gitmesinler devletin hastanelerine.Vatana millete faydalı birisi yararlansın hiç değilse.
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