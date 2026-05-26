Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay Özgür Özel hamlesi! İptal edilmesini istedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdi.
Kılıçdaroğlu’nun TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe vererek Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı olduğu seçimin geçersiz sayılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Söz konusu dilekçenin bayram sonrası işleme alınacağı bildirildi.
