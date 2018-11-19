0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mevlit Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:08
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mevlit Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamiyetin güzellikler dini olduğunu, yalanı, hırsızlığı, kötü sözü yasaklayıp, zulme karşı çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dinimizin güzelliklerinin vücut bulduğu, Peygamberimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili'ni kutlar, bu hayırlı gün vesilesiyle tüm İslam alemine huzur, barış ve güzellikler temenni ederim."

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:08
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benzinde 19 kuruş indirim müjdesi
    1. Benzinde 19 kuruş indirim müjdesi
    2. Düşen uçağın yeri tespit edildi!
    3. MHP Sivas belediye başkan adayı Mehmet..
    4. AB tarafından Suriyeliler için 3..
    5. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye destek..
    6. Andriy Shevchenko: Türkiye ile dostluk..
    7. Sokak ortasında çatışma! Ölü ve..
    8. Mevlid Kandil namazı kaç rekat kılınır..
    9. MHP Karaman belediye başkan adayı..
    10. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mevlit Kandili..
    11. Parmak emmeyi bırakmıyor mu?
    12. Ali Rıza Gültekin cinayetinde yeni..
    13. Ankaragücü'nden Kartal'a '1 TL'..
    14. Mircea Lucescu istifa edecek mi?..
    15. Meram Belediyesinden dev bir proje daha…
    16. Dünya uçuş sırasında Müslüman olan..
    17. Unkapanı, Galata ve Haliç Metro..
    18. Solaklık anne karnındayken belli oluyor
    19. Afyonkarahisar'da terör operasyonu!
    20. Aklı vicdan yönetmeli
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor