Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mevlit Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamiyetin güzellikler dini olduğunu, yalanı, hırsızlığı, kötü sözü yasaklayıp, zulme karşı çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dinimizin güzelliklerinin vücut bulduğu, Peygamberimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili'ni kutlar, bu hayırlı gün vesilesiyle tüm İslam alemine huzur, barış ve güzellikler temenni ederim."