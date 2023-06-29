Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'genel başkanlık' çıkışı! İmamoğlu bu açıklamaya çok kızacak...

Kılıçdaroğlu Serbestiyet yazarlarının sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu, "CHP, genel başkanını kurultaylarda seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar…H iç kimseye altın tabak içinde genel başkanlık sunulmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

Hangi konuda olursa olsun; “değişim” dediğimiz olgunun tek boyutu olmaz. Tek boyut üzerinden değerlendirilen, tartışılan “değişim” olgusu, “değişim” olmaz. CHP’de genel başkan da değişebilir; değişmiştir de… Genel başkanların, değişime karşı olması da kabul edilemez; haliyle genel başkan olarak değişime karşı değilim. Öncelikle yanıtlanması gereken soru şu: “Hangi değişim?” Değişimler ileriye dönük olmalı. İleriye doğru her değişim, öncelikle demokrasinin güçlenmesine yol açar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO