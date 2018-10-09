0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan  Cemal Kaşıkçı açıklaması

İstanbul'daki Suudi  Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi  gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorumluluğu olanların bulunarak, yargıya teslim  edilmesini isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir çadır devleti olmamalıdır. Dokunulmazlığı olan  tüm diplomatların derhal sınır dışı edilmesi, istenmeyen insan ilan edilmesi  lazım. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 22:47
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan  Cemal Kaşıkçı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki  konuları değerlendirdi. Tren kazası mağdurlarının CHP Grubu'nda yer aldığına işaret eden  Kılıçdaroğlu, "Sizin hakkınızı savunmak için mücadelemizi sonuna kadar  sürdüreceğiz. Parlamentoda araştırma önergesi verdik ama AK Parti ve MHP'li  milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İki partiyi bütün Trakya'ya şikayet  ediyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm mağdurlarının da CHP Grubu'nu izlediğini  ifade ederek, vatandaşlardan, İstanbul'u kendilerine teslim etmelerini istedi.  Kılıçdaroğlu,  kentsel dönüşümün nasıl olacağını bütün Türkiye ve dünyaya  göstereceklerini söyledi.

10 Ekim mağdurlarının aralarında olduğunu, 103 güvercinin, 103 evladın  terör yüzünden yok olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 10 Ekim'de ailelerin,  annelerin, babaların, bu acıyı yaşayanların acıyı anmalarına yasak getirilmesinin  insan vicdanıyla bağdaşmadığını vurguladı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi verdiklerine,  ilgili komisyonun olağanüstü toplanmasını istediklerine dikkati çeken  Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde bu konuyu Genel Kurul gündemine getireceklerini  söyledi. Kılıçdaroğlu, bu konuda hangi partinin samimi, hangisinin samimi  olmadığının, ak ile karanın Genel Kurulda görüleceğini dile getirdi.

"ŞEHİTLERİN VEBALİ..."

Terörün bir insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu,  "Terörün yaşlısı, genci yoktur. Çünkü terörün, teröristlerin vicdanı yoktur.  Masum insanları, çocukları katlederler amaçlarına ulaşmak için. Her yola başvururlar. Bugün Hakkari Çukurca'dan bir şehit haberimiz daha geldi. Allah'tan  rahmet diliyoruz. Geçen hafta 8 şehidimiz vardı, onlara da rahmet, gazilere acil  şifa diliyorum. Terör örgütü ile masaya oturup pazarlık yapanları hiç kimse  unutmasın. Bütün şehitlerimizin vebali, günahı onların boynunadır. PKK terör örgütüne her türlü moral desteği verenler, bugün iktidar sahipleridir. Biz bütün  bunları dünyaya, Türkiye'ye, vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız."  değerlendirmesinde bulundu.

Bu acı olayların arasında, kendilerini mutlu eden haberler de  geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Eczacıbaşı Spor Kulübünün, Uluslararası  Olimpiyat Komitesi tarafından kadın ve dünya spor ödülüne layık görüldüğünü  anımsattı. Kılıçdaroğlu, başta Faruk Eczacıbaşı olmak üzere yöneticileri ve  oyuncuları kutladığını söyledi.

"KOMUTANLAR DIŞARIDA, ÖĞRENCİLER İÇERİDE"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülkeyi kalkındırmak, büyütmek, evde,  mahallede, sokakta huzur sağlamak için siyaset yaptıklarını, daha güçlü,  itibarlı, saygın bir Türkiye'yi inşa etmeyi amaçladıklarını anlattı.

Bir ülkede gencecik çocuklar hapise atılıyorsa orada adaletin  olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, avukatın bile "neden böyle savunma yapıyorsun"  diye, yasalara aykırı olarak hapse atıldığını, yapılan kanunsuzluğun farkına  varılıp daha sonra serbest bırakıldığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Tam bir zorba devlet.  Hukuk, adalet, kamu vicdanı  hiçbiri yok. Bir ülke düşünün, avukatı, gazetecileri, gencecik, fidan gibi  çocukları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, akademisyenleri hapiste.   Bütün bunlar Türkiye'de adaletin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün olmadığını  gösterir. 20 Temmuz'dan sonra bir dikta yönetimi vardır. O dikta yönetiminin  başındaki zat şu anda sarayda oturmaktadır." diye konuştu.

Hava Harp Okulu öğrencilerinin, "darbecisiniz" denilerek, müebbet  hapse mahkum edildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, öğrencilerin, kendilerine emir  veren komutanların şahit olarak ifade vermesini istediğini ancak hiçbir komutanın  mahkemeye gitmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Gencecik çocuklar ömür oyu hapse mahkum ediliyor. Niçin? Komutanların  emrini dinledikleri için. Bunların bir yönetmeliği var, astın aldığı bir emirden  dolayı amirine mütalaada bulunması katiyen yasaktır. Komutanlar dışarıda ama  öğrenciler içeride. Bunun hukukla, adaletle bir ilgisi var mı? Öğrenci bunlar.  Darbecilerin büyük kısmı, darbecilerin dayıları, amcaları dışarıda, darbecilerin  yakınları büyükelçi, müsteşar, genel müdür, komutan, daire başkanı, TBMM'de üst  görevlerde. Bu öğrenciler, gariban, yoksul Anadolu çocukları."

"TRUMP DAHA ABD'DEN YÜKSEK SESLE BAĞIRIYOR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,  demokrasilerde herkesin can ve mal  güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ülke düşünün, kendi ülkesinde yaşayanların can ve mal güvenliği  yok ama yabancıların da can ve mal güvenliği yok. Bir kişiyi düşünün, yabancı bir  gazeteci. Suudi kökenli. Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna  gidiyor.  Çıkamıyor bir türlü. Rivayetler çok; öldürüldü, parçalandı. Nasıl bir  ülkeyiz? Trump daha ABD'den yüksek sesle bağırıyor. 'Biz de takip edeceğiz,  izleyeceğiz...' Niye izlemiyorsun, takip etmiyorsun? Bir gazeteciyi sen  koruyamıyorsan, yabancı bir gazetecinin güvenliğini bu ülkede sağlayamıyorsan  Türkiye Cumhuriyeti devletinden, demokratik, hukuk devletinden söz edilebilir mi?  Cemal Kaşıkçı'nın ne olduğunu kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda kesin  rivayetler var. Ama ne kadar kesin bilmiyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa  gidişiyle ilgili fotoğrafı yabancı bir haber ajansı yayınlıyor. Bu adama ne oldu?

Yapılması gerekenler; Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi derhal gözden  geçirmeliyiz ve söylemeliyiz, ne oldu bu gazeteciye? Sorumluluğu olanlar  bulunarak yargıya teslim edilmelidir. Türkiye bir çadır devleti olmamalıdır.  Dokunulmazlığı olan tüm diplomatların derhal sınır dışı edilmesi, istenmeyen  insan ilan edilmesi lazım. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. "

"TOPLU İĞNE UCU KADAR AÇIK BULAMAZ"

Her mesleğin etik kuralları olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu,   davranışları, söylemleriyle topluma örnek olması gereken siyasetçinin de ahlak kurallarının bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçinin kesinlikle halkına yalan söylememesi,  yalan söyleyenin de sokağa çıkmaması, eleştirilmesi gerektiğini belirtti.  Kılıçdaroğlu, "Eğer bir politikacı yalan söylüyorsa ve yalanı sürekli hale  getiriyorsa o kendi ülkesinin ahlaki değerlerine ihanet etmektedir.  Bir  politikacı günlük yaşamını dahil yalan üzerine inşa ediyorsa o politikacıdan bu  memlekete hayır gelmez." dedi.

"Kılıçdaroğlu geldi, SSK'yi batırdı." eleştirilerini anımsatan  Kılıçdaroğlu, 1999'da emekli olduğunu, yaklaşık 6 yıl genel müdürlük yaptığını,  bu dönemde SKK'yi batırdığının söylediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, "Ne zaman  canını acıtsam, ne zaman yalan söylediğini ispat etsem, yanlışını ortaya koysam  ilk lafı "SSK'yi batırdın' diyor. 16 yıldır sen niye düzeltmiyorsun? Acaba bir  açık bulabilir miyiz diye bir ordu müfettiş görevlendirdiler. Senin feriştahın  gelse bir toplu iğne ucu kadar açık bulamaz." diye konuştu.

Kendisinin döneminde emeklilik yaşının kadınlarda 34, erkeklerde 43  olduğunu, prim ödeme gün sayısının da düşük olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, AK  Parti iktidarında emekli yaşının aşamalı olarak 65'e , prim ödeme gün sayısının 7  bin 200'e çıkarıldığını,  emekli aylığının da bin 822 liradan 718 liraya  düşürüldüğünü söyledi.

Bütün bunlara rağmen şimdi SGK'de açık olmaması gerektiğini vurgulayan  Kılıçdaroğlu, kendisinin döneminde SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un toplam  açığının 2 milyar olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunların yeni  ekonomi programında  sayfa 31'de tablo ek 3'te,  2017'deki açık 16 milyar 700 milyon, 2018'de 21 milyar 500 milyon, 2019'da 28  milyar 100 milyon, 2020'de 35 milyar 300 milyon, 2021'de 39 milyar 700 milyona  çıkacak. SGK'yi kim batırdı?  Sayfa12'de, 'mali açıdan sürdürülebilirliği  sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal sigorta sistemi  yeniden düzenlenecek.' deniliyor. 'Bu açığın faturasını yeniden esnafa ve  çalışanlara yıkacağım' diyor. Biz de merakla bekliyoruz işçi sendikaları, TESK,  bu ülkenin garibanı ne diyecek? Bu soruların tamamını sarayda oturan zata  soruyorum: Bu açığı kim yaptı? Dış güçler diyecek. Ben hazırlamadım, damadın  hazırladı. Bir politikacı halkına yalan söylememeli. Yalan söyleyen politikacıdan  bu memlekete hayır gelmez."

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:47
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternet kafede dehşet! Sigara vermeyince 7 yerinden bıçakladı!
    1. İnternet kafede dehşet! Sigara..
    2. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan  Cemal Kaşıkçı..
    3. Dünyayı sarsan istifa sonrası..
    4. İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal..
    5. Polis memuruna çarparak kaçan FETÖ'cü..
    6. İstanbul Bağcılar'da çökme tehlikesi..
    7. Çin'de kendi kendine 10 bin liralık..
    8. Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman..
    9. Türkiye Afganistan'daki saldırıyı kınadı
    10. Zeytinyağı felç riskini azaltıyor
    11. Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! O..
    12. Gürler'in hocası ile yollar ayrıldı!
    13. HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç..
    14. Sınav döneminde aileler ne yapmalı?
    15. İngiltere'den Suudi Arabistan'a..
    16. Meclis İçtüzük değişiklik teklifi..
    17. Salata yapımı için için öneriler
    18. Erdoğan: Macaristan ile dayanışmamız..
    19. Peynir nasıl saklanır?
    20. İzmir'de içinde 40 kişi vardı: Alev..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!