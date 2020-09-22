Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan koronavirüs çözümü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin ‘kapatılsın’ diyerek tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verilen mücadele ile dünyanın dikkatini çeken Türkiye'nin politikalarını eleştirdi.

"Yeni kağıt açacaksınız"

Hükümete eleştirisini kahvehaneler üzerinden desteklemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Alay konusu olmuştu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında koronavirüsün akılla, mantıkla ve stratejiyle çözüleceğini söyleyen CHP liderinin "Kovid-19 mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın" şeklindeki ifadeleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.