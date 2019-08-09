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Kemal Kılıçdaroğlu'na teröristlerden cevap!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye konulu görüşmede YPG'lilerin olmayacağını belirtmesinin ardından teröristlerden cevap geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 21:17
Kemal Kılıçdaroğlu'na teröristlerden cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon mesajının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçip eli kanlı diktatör Esed rejimiyle bir görüşme yapacağını duyurmuştu. CHP Lideri açıklamasında terör örgütü YPG ile ilgili de açıklama yapmıştı. Teröristlerden o ifadelere cevap geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşmuş ve Suriye’deki iç savaşla ilgili şöyle demişti:

“Madem onlar yapmadı, şimdi biz CHP olarak Türkiye konferansı yapacağız. Suriye gerçeğini sonbaharda masaya yatıracağız. Uluslararası tüm önemli aktörleri de davet edeceğiz… Tabii… Suriye’deki bütün aktörleri ve karşı tarafı da davet edeceğiz. Esad’ın izlediği politikayı savunan veya yeren her kesimi davet edeceğiz. Türkiye gerçekleri bütün boyutları ile görmek zorundadır. Terör örgütleri ile ilişkili olanlar hariç tabii. YPG/PYD hariç, onların dışında. Suriye’nin Dışişleri Bakanlığından bir yetkili olabilir, gelebilir. Suriye, Esad politikasını aktarabilir. Ama bunun karşıtı da olacak aynı masada. Onu hedefliyoruz. Cenevre benzeri bir toplantı; göçmen dernekleri de var, onların da katılımını sağlayacağız. Suriye tablosunu bütün taraflarla masaya yatırma gibi bir amacımız var.”

Teröristlerden cevap

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin sözde sözcüsü Mustafa Bali yanıt verdi. Mustafa Bali sosyal medya hesabı üzerinden attığı mesajda, Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Çağırırsa gideceğimizi mi düşünmüş?” diye yazdı.

İşte o mesaj:


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:17
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. YPG

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