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Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Öfkesi beynini esir aldı

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu’na sert yüklendi.

24 Nisan 2018 Salı 10:57
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Öfkesi beynini esir aldı

23 Nisan Meclis özel oturumunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepkiler devam ediyor. AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu’na sert yüklendi.  Kılıçdaroğlu’nun milletinin değil, ihanet cephesinin yanında yer aldığını ifade ederek, “Kılıçdaroğlu, siyasetini sürekli olarak kutuplaşma, kamplaşma, kirli oyunlar ve karanlık ilişkiler üzerinden kurdu. Ülkemize yönelen tuzaklara, kardeşliğimizi hedef alan operasyonlara, kumpaslara, darbe girişimlerine açıkça çanak tuttu” dedi. 

İşte Alkış tarafından sıralı olarak yapılan o paylaşımlar:

SSK'yı çalışamaz hale getirdiği günden, CHP'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu güne kadar; politik kariyerini ülkesinin çıkarlarına göre değil her defasında, ülkemizi işgal etmeye kalkışan nifak cephesine göre belirledi Kılıçdaroğlu.

İçi boşaltılmıştı. Daha açık konuşalım teslim alınmıştı CHP.. Ülkemize yönelen tuzaklara, kardeşliğimizi hedef alan operasyonlara, kumpaslara, darbe girişimlerine açıkça çanak tuttu, Kılıçdaroğlu.

17/25 Aralık’ta, MİT kumpasında, Gezi Parkı provokasyonunda, FETÖ’nün darbe girişiminde ve oluşturulan terör koalisyonunda hatta Afrin ve Cerablus’ta; milletinin değil, ihanet cephesinin yanındaydı,  Kılıçdaroğlu.

Siyasetini sürekli olarak kutuplaşma, kamplaşma, kirli oyunlar ve karanlık ilişkiler üzerinden kurdu Kılıçdaroğlu. Her seçim öncesi söylediği her şeyi unutuverdi. Başarısızlığının ödülü olaraksa, o koltukta oturmaya devam etti Kılıçdaroğlu. Şimdi ise yolun sonunda, öfkesi beynini de esir aldı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:57
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