Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bırak mutfağı salona gel!

Yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağı olduğunu söylediği yerden, gençlere hitaben bir video kaydetti. "Sevgili gençler, saat 12'yi geçti. Bu kez size evimin mutfağından sesleniyorum." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu paylaşımın altına bir süre sonra trol ordusu saldıracak. Neymiş efendim? Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu liderlik yapamıyormuş. Eee haklılar." ifadelerini kullandı.

'Sizden çalınanları size geri vereceğim'

Merkez Bankası yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"128 milyar dolar ezberlerini bozdu. Bakın sevgili gençler. Sizden bir isteğim var. Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben sizleri çok seviyorum."

15 Temmuz fotoğrafları hatırlatıldı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, evinin mutfağı olduğunu söylediği yerden yaptığı konuşmasından sonra, sosyal medyada, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimini ayağında terlikle evinin salonunda izlediği fotoğraf kareleri paylaşıldı.