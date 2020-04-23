Kemal Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımıyor! Valilik açıklama yaptı
Katıldığı bir televizyon programında, "İstanbul Valiliği 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor." iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Valiliğinden cevap verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği, ''Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor.'' iddiaya İstanbul Valiliği'nden yalanlama geldi.
'CHP Genel Başkanının ifade ettiği herhangi bir toplantı yapılmamıştır''
Valilikten yapılan açıklamada, ''30 Mart 2020 tarihinde CHP Genel Başkanının ifade ettiği herhangi bir toplantı yapılmamıştır.'' ifadeleri kullanıldı.
İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan basın açıklamasının tamamı: