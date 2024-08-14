Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir araya geldi! Ne konuştular?

CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki çalışma ofisinde görüşmelerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun son konuğu ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu...

Davutoğlu, bugün saat 16.00'da CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisine geldi.

DAVUTOĞLU, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İki isim ve beraberindeki heyetler, Kılıçdaroğlu'nun ofisinde görüştü.

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"TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI KONUŞTUK"

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını konuştuk. Ekonomi, teknoloji, dış politika, bürokrasi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu konuştuk. Dolayısıyla dertleştik birazda.

Çözümler konusunda da zaten daha önce 6 genel başkan ortak mutabakat metnini hazırlamıştık, o metin üzerinde de konuştuk. Onun da yeri zamanı gelince güncellenmesi gerektiği konusunda da aşağı yukarı düşüncelerimizi birbirimize aktardık.

DAVUTOĞLU: ÖZLEMİŞTİK

Davutoğlu ise misafirperverliği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi:

CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra çok büyük bir nezaketle bizi ziyarete gelmişlerdi. O ziyarete gecikmeli de olsa iade-i ziyaret ile telafi etmek istedik. Tabii hem Sayın Genel Başkan hem ben, Türk siyasetinde, devlet hayatında geçmişte milletimizin verdiği imkanlarla ciddi tecrübe sahibi olduk. Bunları paylaşmak hele hele böyle kritik bir dönemde paylaşmak her şeyden önce bir vazifedir. Uluslararası konjonktürden başlayarak Türkiye ölçeğine indik ve Türkiye'yi bekleyen riskler, olabilecek gelişmeler konusunda özellikle çevremizdeki savaş ihtimali de dahil olmak üzere var olan savaşlar var ve bir de tansiyonun gittikçe yükselmesi var. Böyle kritik bir aşamada siyasal görüş ayrılıklarını bir kenara koyarak, tecrübe sahibi herkesin bir diğeri ile açık yüreklilikle kaygılarını paylaşması lazım.

Türkiye'de uzun zamandır siyasi liderler arasında maalesef istenen diyalog ortamı oluşmadı. 6'lı masada aslında biz hedef olarak; hem toplumsal barışı, kitleleri birbirine yakınlaştırmayı hem de siyasi liderler arasında istişare zemini açısından önemli görmüştük. Tabii o geride kaldı şu an yeni bir konjöktür var ama hepimizin benimsemesi gereken, toplumsal kesimlerin barışması, karşılıklı anlayış içerisinde siyasi liderlerinde bunu teşvik etmesi ve görüş alışverişini de artırması lazım. Çok güzel bir sohbet oldu, özlemiştik.

TUNÇ SOYER'İN ADAYLIK İDDİASI SORULDU

Kılıçdaroğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı adaylığı için, 'Soruları cevaplamak için henüz erken' şeklindeki sözleri ve Soyer ile yemekte bir araya gelmesine ilişkin soruya, "Onu Tunç Bey'e soracaksınız, bana değil" dedi.

"AKŞENER DAVA AÇACAKMIŞ, AÇSIN NE OLACAK"

Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine dava açacağına yönelik soru üzerine ise "Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış, açsın ne olacak?" değerlendirmesinde bulundu.