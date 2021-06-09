Kemal Kılıçdaroğlu utanır mı? Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukların anneleri: HDP'liler kandırdı!

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için 645 gündür evlat nöbetinde olan Diyarbakır annelerinden Fatma Akkuş, "HDP aracılığıyla olmasa bu çocuklar gitmezdi. Bütün anneler bize destek versin, çocukları dağdan indirelim" dedi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 645'inci gününde devam ediyor.

"HDP olmasa bu çocuklar gitmezdi"

7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, yaklaşık iki yıldır evlatları için oturma eylemi yaptıklarını hatırlattı.

Akkuş, "HDP aracılığıyla olmasa bu çocuklar gitmezdi. Bütün anneler bize destek versin çocukları dağdan indirelim. Bu anne ve babalar artık ağlamasın. Bize yaşattıkları zulüm yeter. Artık bu çocukların üzerinden ellerini çeksinler." dedi.

Kızına seslenen Akkuş, "Bizi özlemedin mi? Seni özledik, sesini duymak istiyoruz. Gel artık, kapım sana açık. Kızım seni almadan buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

"HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı"

Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eyleminde yer alan Nurettin Ödümlü de çocuğuna kavuşmak istediğini belirtti.

Ödümlü, "Çocuğumu HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı. HDP olmasa kimsenin çocuğu dağa gitmezdi. HDP'den oğlumu istiyorum. Almadan da buradan gitmeyeceğim. Burada sonuna kadar mücadele vereceğiz." ifadesini kullandı.

Baba, seslendiği oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kılıdçaroğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıkıyor

Diyarbakır annelerinin HDP ile ilgili sözleri, bugün partisinin grup toplantısında HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıkarak, "Şiddet, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer." demişti.