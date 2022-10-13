Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başı Fethullah Gülen’i ziyaret mi etti?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu‘nun ABD ziyaretinde “akreditasyon” krizi çıktığı öğrenildi. NTV’nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay ve Hürriyet Gazetesi’nin New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, Kılıçdaroğlu’nun programlarına alınmadıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretindeki programlarına yerleşik gazetecilerin alınmamasından dolayı kriz çıktığı öğrenildi.

NTV’nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington’da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor.”

Salı sabahı Boston’da yaptığı bir görüşmenin ardından tarifeli uçakla Washington’a gitmesi beklenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, götürdüğü gazetecileri atlatarak uçak biletini yaktı.

Bu yolun tren ve ABD’de daha uygun olan özel uçak gibi alternatiflerle daha kısa süreceği bilinirken Kılıçdaroğlu’nun otomobille hiç durmadan en az 8 saat sürecek yolu tercih etmesi dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU, TERÖRİSTBAŞI GÜLEN’İ Mİ ZİYARET ETTİ?

8 saat boyunca ne yaptığına dair hiçbir bilgi olmayan Kılıçdaroğlu’nun tercih ettiği güzergahta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı yer eyalet Pensilvanya’nın olması, ‘’Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başı Fetullah Gülen’i ziyaret mi etti?’’ sorusunu akıllara getirdi…

PROGRAMLARINA YALNIZCA YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİ ALDI

Hürriyet Gazetesi’nin New York- Washington muhabiri Razi Canikligil de, “Sonrada “yandaş medya” terimini dillerinden düşürmüyorlar. En az 20 gazeteci dışarda kaldı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun programını, Halk TV’den İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi’nden Orhan Bursalı, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo’nun takip edebildiği öğrenildi. Tele 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat da ziyarete tepki gösteren gazeteciler arasında yer aldı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN KAYIP 8 SAATİ”

HaberTürk yazarı Oray Eğin bugünkü yazısında Kılıçaroğlu’nun Amerika gezisini kaleme aldı. CHP liderinin yaptığı gezinin bilgilerinin kimseye verilmemesi toplantılara sadece belirli gazetecilerin alınmasını eleştiren Oray Eğin; “Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler için gezilerini takip ettim. Hepsinde program önceden saat saat belli, bir milim bile oynamazdı” dedi.

Ayrıca Eğin Kılıçdaroğlu’nun Amerika gezisinde 8 saat ortadan kaybolduğunu ve nedenini sordu.